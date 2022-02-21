【網上熱話 / 動畫 / 動漫 / 漫畫 / ACG】動漫的其中一大吸引力是作品中各具個性和魅力的角色，對動漫角色投入的感情絕對可以不下於真實人物，而當一個備受愛戴的動漫角色在作品中死亡時更往往會在動漫迷中造成一陣衝擊，留下深刻的印象。最近就有連登網民發帖數出「死亡時令人勁傷心」的動漫角色，吸引大批網民回應留言討論及提名。



鼬哥哥最後一刻輕點佐助額頭一幕堪稱經典

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動漫人物死亡衝擊不下現實 傷心處融化心景

動漫角色的魅力深入人心，因此當一些受愛戴的動漫角色在作品中死亡時，也往往會令人十分傷心甚至淚灑當場；也有動漫角色因為死亡的時候死得精彩，從而令整個角色昇華至另一層次成為經典。最近有連登網民發文提名死亡時勁傷心角色，引來一眾網民討論及留言提名人選，以下精選其中10個經典動漫角色死亡場面。

即睇10位人物死亡時傷心動漫角色臨最終場面提起都眼濕濕：

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10位人物死亡時傷心動漫角色臨最終場面提起都眼濕濕：

【01】自來也 - 火影忍者

火影忍者中人氣相當高的角色，初時以濕伯父造型登場，但其實是心繫木葉忍村、有實力又有承擔的男子漢，反差之下令其成為甚受讀者愛戴的角色。自來也和主角鳴人亦師亦友，正是他將鳴人的代表招式「螺旋丸」傳授給鳴人；以至於自幼喪父的鳴人在他身上得到父親的感覺，兩人的關係是早中期火影忍者一大看點。後來自來也在面對六道潘恩時力戰而亡，對當時正在追連載的讀者來說相當衝擊，也令人對一位如此應受人敬重的男子漢死去而難過。



【02】煉獄杏壽郎 - 鬼滅之刃

雖然出場時間很短但人氣極高的角色，在無限列車中篇力戰上弦之三猗窩座，雖然最後力戰而亡但也守住了自己的堅持「不讓在場的任何人死掉」，所以「大哥沒有輸」。固然很多人都因為大哥的死而傷心不己，不過個人覺得大哥直到最後都貫徹了自己的意志，捨身成仁，臨終前亦將需要托負的事交托了給炭治郎，可說死得沒有遺憾，是悲壯但卻不算太傷感，更多的是對英年早逝的無奈。



【03】王騎 - 王者天下

秦國的大將軍，對主角信來說是長輩、師傅也是最憧憬仰慕的人物。在信未參軍前已是「天下的大將軍」威鎮七國的傳說人物；亦在信仍然未出頭之時已看出信的潛力，並對他加以栽培提拔。本來王騎因先王（莊襄王）的死已淡出戰事，直到後來認可了嬴政的目標之後復出成為「六大將軍」為之征伐六國；卻不幸在復出的首戰遭李牧用計被迫與武神龐煖戰挑，最後被龐煖重創後死亡。臨終前將自己的長矛托負給信。



王騎可說是王者榮耀早到中期最有魅力的角色，說他是男人的典範也不為過，本來（沒有看史書劇透自己的）讀者們亦十分期待正要復出他的大展身手，卻不幸首戰戰死，份外令人惋惜。



【04】蟻王（梅路艾姆）、小麥 - 全職獵人

蟻篇的主反派，剛出場時以無情的獵食者形象登場，視人類如家畜，更計劃建立「食用肉農場」，畜養人類以供嵌合蟻軍團食用。但王在遇上小麥後漸漸理解到規則和愛等人類價值觀，角色塑造也愈來愈立體；最後和小麥的臨終之際在下棋期間一同死去，十分感人。



【05】艾斯 - 海賊王

出場次數不多但人氣卻極高的艾斯，路飛的好哥哥形象深入民心，牛仔帽加赤裸上半身的造型十分有型，燒燒果實帶來的「火拳」招式也令人印象深刻。在頂上對決中為保護路飛被赤犬的熔岩拳貫穿身體而亡，當年艾斯之死可說是轟動一時，對所有海賊王讀者而言都是極大的衝擊。



【06】西撒 - JoJo的奇妙冒險

以一代代傳承為主題的JoJo自然是有不少捨身成仁、將希望寄託給其他人的死亡場面，其中一段最為經典的當數《戰鬥潮流》中的西撒。在戰鬥潮流的後段西撒和瓦姆決戰，最後雖不敵敗北，但臨死前仍用盡最後的波紋、取得裝有解藥的唇環並製成血泡泡，將唇環和自己頭帶包裹起來留給喬瑟夫後才死去，極盡悲壯之能事。



西撒的屍體最後更被倒下的天花形成的十字型岩石掩埋，在整套作品中亦屬數一數二悲壯的場面；很多觀眾當時看完的反應就和喬瑟夫一樣，只能哭著大喊「西撒～～～」



【07】殛克 - 聖石小子

劇情中殛克和主角一行人遇上時空裂縫回到50年前的過去，為了讓主角哈魯及艾莉回到原本的時空，殛克獨自一人留在50年前布下結界。布下結界後的殛克為不對時間線產生任何干涉以確保主角的未來，他不吃不喝獨自守在結界中直到死去；後來哈魯及艾莉回到當時結界的地點只見一具骷髏，知道是殛克的遺體，哭得泣不成聲。



【08】宇智波鼬 - 火影忍者

鼬哥哥為了保護弟弟佐助和忍者村的和平，獨自一人背負抹殺策劃謀反的家族的任務、並在完成任務後離開木葉，而且在佐助面前故意裝成壞人，以將「對自己復仇」作為給佐助活下去的理由。因此當宇智波鼬死後一切實相大白時讀者們都覺得非常傷心，畢竟他一直一個人背負如此多苦難的命途，是木葉的無名英雄、為了保護弟弟犧牲一切，最後卻仍然要死在最愛的親弟弟手上。



【09】佐倉杏子 - 魔法少女小圓

最初以不良少女兼利己主義者的形象登場，開頭有敵我未明的感覺，但很快就發現其實上是個為人著想的好女孩，只是因為過往的不幸經歷才變成現在的不良模樣，實則仍然對小圓等人十分關心。故事中後段，美樹沙耶加因絕望而變成魔女，杏子犧牲自己和沙那加同歸於盡，相當催淚一幕不少觀眾就地爆哭。杏子臨終的台詞「独りぼっちは、寂しいもんな」更是燴炙人口的名台詞。



【10】妮娜 - 鋼之鍊金術師

愛德華大哥哥...鋼鍊早期的角色，遇到愛德華兄弟時將兩人視為哥哥般愛戴，是個活潑可愛的好女孩。後來卻不幸被父親以鍊金術融合成合成獸，最後被斯卡殺死以解脫痛苦。不過妮娜之死比起傷心更多的是錯愕，而妮娜之死亦成為愛德華兄弟的動力之一，亦深切體會到鍊金術並非萬能，在往後的日子盡量避免同樣事情發生。



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