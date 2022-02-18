Sudio T2 全無線藍牙耳機 ANC降噪 CP值高｜7百幾買到瑞典設計的北歐風格（B&O差不多設計相信要2千尾），簡約有型又抵玩。還要有ANC主動降噪！不過記者自己是在IG看到《造星IV》妹豬團「Yolica」成員：Sica、YoYo、Alice都有Po圖，才留意到這款耳機。（注意：Yolica非正式組合）



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《全民造星IV》Alice、Sica、Yoyo 玩Sudio T2（IG圖片）

Sudio這瑞典品牌，在香港已經賣了數年，聽說在唱片店、百貨公司賣得很好，我會用年輕版B&O來形容它的商品，性價比高，品質和音色都交到貨。品牌新作 Sudio T2 全無線藍牙耳機，代理找到《全民造星IV》Alice、Sica、Yoyo ，以及Viu系的男子組合PIX3L 拍照宣傳，一人代表一隻色，個人就最喜歡Sica！呀係Sica選用的薄荷綠，男女都合用又有點Tiffany blue風味。

+ 10

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年輕化歐洲機．多色選擇

Sudio T2是一對質量相當好的TWS全無線藍牙耳機，配色亦比老子號更多元化，好似近排在IG勁多人po的Sudio T2，6隻用色中有除了基本的黑、白、米色，還有女生喜歡的丁香紫、薄荷綠、酒紅，可愛得來不會太小妹妹。

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7百幾CP值高

T2在性能方面也不差的，七百五蚊就提供到ANC主動降噪，而且它皎波束賦形麥克風，還可以令通話時的環境噪音更少，話音更清晰。只需要長按左邊耳機1下，就會由一般／ANC降噪／通透模式之間切換，通透模式即是助你聽清楚四周聲音，方便跟別人溝通，不必將耳仔又除又戴。

一共有6色，不過今次主要介紹三款比較女生向的丁香紫、薄荷綠、酒紅。（鍾世傑 攝）

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音色清爽有空靈感

聽歌的音色清脆層次分明、人聲清晰，聽坂本真綾《Clear》有一份空靈感，低音bass不會太重味精，整體感覺好smart，長聽也不會有「油膩感」。如果想聽歌時聽到最佳的音效，建議可先關掉ANC降噪。

Sudio T2 入耳式真無線藍牙耳機 功能／規格一覽

藍牙5.2／SBC／8 mm動圈單元／輕觸面板操作／收音咪每邊耳2個／全重46.2g／耳機每邊重5.3g／防濺水／對應Android、iOS、MAC OS、Windows、Linux／電量：7.5小時(ANC開動為6小時)、連充電盒共35小時／售價：$749



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