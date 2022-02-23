小米POCO X4Pro發布前流出　1億像素鏡頭再臨、規格照抄Redmi機？

小米 POCO X4 Pro 發布前流出｜繼續機海戰術的小米踏入 2022 年不久已經累積發布了至少 10 款不同型號的新手機；而來到每年 2 月尾，正值國際流動通訊大會（MWC）舉行時間、傳統的新機發布大潮，他們又豈會執輸？但萬想不到一部原定在 MWC 才亮相的新作 POCO X4 Pro 的絕大部份資料卻提早了整整一星期在網上流出。



POCO X4 Pro 提早流出、中價遊戲機種

小米除了 Redmi 以外的另一十分暢銷的子品牌 POCO，近年的定位越來越清晰，多是在「中間偏低」的價位提供「中間偏高」的規格配置，POCO X4 Pro 就是當中的表表者，本應可以成為小米在 MWC 期間搶佔注意力的一部新作，卻在日前被法國 Amazon 網站意外上架，絕大部份規格甚至設計都提早曝光。

今次的 POCO X4 Pro 機背物料似乎有改進，不過依然採用 POCO 黑、藍、黃的招牌配色（圖 Pocket-lint）

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POCO X4 Pro 採用中階小米機出現率十分高的 6.67” 的 AMOLED 屏幕以及支援 67W 快充的 5000mAh 大電，處理器方面則為 Qualcomm Snapdragon 695 處理器，是 Qualcomm 旗下其中一枚支援 5G 連線的平價中階處理器。

POCO X4 Pro 依然會是遵循 POCO 品牌遊戲定位，屏幕除了夠大夠高清，亦會支援 120Hz 高更新率以及 360Hz 觸控採樣，另外又加入了 3.5mm 耳機插槽作音訊輸出（圖 Pocket-lint）

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而 POCO X4 Pro 的皇牌硬件，相信就是位於機背的 1.08 億像素鏡頭，是同類型配置首次出現在 POCO 品牌手機之上，雖然 1.08 億像素鏡頭早已出現在更平價的 Redmi 機種（例如早前在香港上市的 Redmi Note 11S），但據說 POCO X4 Pro 的起始售價將由 €350 歐羅起，視乎最終的功能，或許仍能預期不俗的性價比。

（圖 Pocket-lint）

小米又來「自己打自己」？

有趣的是，POCO X4 Pro 今次的流出規格與早前已經發表的 Redmi Note 11 Pro 5G 幾乎一模一樣，暫時未知小米是打算將之當成一部全新機種，還是會將其當成另一部國際改版登場。據悉 POCO X4 Pro 最快將會在下周 2 月 28 日正式發表，到時就會知道更多這部新機的功能等賣點。

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