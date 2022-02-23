財政預算案2022｜加碼派＄10000消費券、用呢個App又要分多期收？

財政預算案 2022 再派＄10000 消費券｜財政司司長陳茂波在今日（2 月 23 日）發表 2022 年度的財政預算案，為了抒緩新一輪新冠肺炎疫情帶來的經濟打擊，香港政府決定在今年再度發放電子消費券，而總額亦加倍、增加至＄10000。



已登記市民最快 4 月有錢用

根據財政司司長陳茂波早前的發言，消費券將會分成兩期向每名合資格的 18 歲或以上香港永久性居民及新來港人士、透過「合適的儲值支付工具」發放，第一期＄5000 最快將會在 4 月時發放。

財政司長陳茂波透過視像直播發表新一份《財政預算案》。（余俊亮攝）

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雖然其他詳情就有待容後公布，不過按照陳茂波就提到首一期＄5000 會是根據 2021 年消費券計劃推行時所收集的登記資料、向已登記的約 630 萬名市民發放，換言之我們可以假定一切的支付工具安排仍然與上年度一模一樣，而由於時間較緊迫，當局未必可以容許市民在第一期消費券發放前轉換用於收款的工具選擇。

由於不用重新登記，上年度交表的實體人龍應該不會再現（資料圖片）

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不能轉換收錢工具成用錢障礙？

若然政府最終決定以 2021 年的安排為依歸，即既有的四個電子支付工具 － 八達通、Alipay、Tap&Go、WeChat Pay 將會繼續用以接收消費券。

然而四個工具於 2021 年推行電子消費券的表現都頗為參差，除了提供的優惠不同，個別的支付工具技術問題頻生，都引來市民想要「轉App收錢」的念頭；其中八達通就由於系統的先天限制，目前最多只可以存入＄3000，換言之即使政府在 4 月時發放額度為＄5000 的消費券，依然需要「分期」支付，未能一筆過使用。

有關於 2022 年電子消費券的詳情，政府有關方面將會在稍後作進一步的公布，屆時或會提供時間及窗口予想要轉換收款工具的市民登記申請，《香港01》科技玩物頻道記者會持續跟進，各位請留意更新。

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