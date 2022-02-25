97後開放申請BNO 兩大必要資格｜英國在 2 月 24 日宣布，放寬 BNO 申請資格，開放 1997 年 7 月 1 日後出世的香港人申請，讓回歸後出世的年輕人多一個獨立移民的選擇。不過要申請 BNO 仍要符合以下兩個要求：



97 年出世申請 BNO 資格

英國放寬 BNO 申請條件，但申請人需要符合兩個資格：（1）年滿 18 歲；（2）父母其中一人持有 BNO 資格。如符合以上資格的話，就可以獨立申請 BNO，以及 BNO VISA，預計這措施將會在 9 月再公開細節，10 月正式生效。

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副簽手續

在新的網上申請系統，系統會根據申請人的資料顯示是否需要副簽，如要的話則有一份副簽表格需要列印，副簽人要在聲名書上填寫個人資料和簽署，及付上自身英國護照彩色影印本。而系統上的 online 處理副簽手續只適用於有英國住址人士使用，一般在香港的申請人仍需列印副簽表格以親筆填寫。申請人的相片可以直接在網站上載，無須用舊方法寄多一張有副簽人聲明的證件相片，不過如大家想確保申請順利，把有副簽人聲明的證件相片和副簽文件連同以上所有申請文件寄出亦可。

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