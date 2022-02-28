新冠肺炎確診者專用網上診症平台，附連結｜第五波疫情嚴重，每日的確診數字都處於不太理想的水平，隨確診人數增加，對醫療服務的需要也同樣提升。政府呼籲輕症、無症狀者宜在家隔離，想足不出門仍能睇醫生，現可以透過以下 4 個平台，在網上得到醫療服務和查詢，部分更免費診症和快遞藥物。



1﹑iMeddy線上醫療平台

專為未送入隔離設施、出現輕微病徵的新冠陽性或初步陽性患者（包括使用快速測試劑確），提供免費視像問診和相關醫療物資支援服務。免費服務的對象主要為1000個公眾名額﹑1000個弱勢社群的特定名額。有需要可在Facebook專業或手機應用程式預約。

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iMeddy線上醫療平台（iMeddy 網站截圖）

2﹑浸大中醫

由即日起至另行通知前，浸大中醫都會特別向確診者提供網上免費諮詢和診症服務，透過 WhatsApp 診症，配藥服務﹑診金﹑藥費及快遞費全免。新冠肺炎確診者（包括西醫證明文件、檢測報告、SMS檢測結果或快速檢測結果等）可在網上填寫表格，等浸大中醫聯絡安排就診。

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浸大中醫向確診者提供網上免費諮詢和診症服務（浸大中醫網站截圖）

3﹑東華三院醫務科（中醫）

東華三院中醫專為檢測結果陽性／初步陽性感染者，透過微信／WhatsApp視像，進行免費診症，為適合服用中藥的確診者提供7天中藥，更會向同住家人免費提供中藥抗炎保健茶藥包。診金﹑藥物及速遞費用全免，有需要可透過微信／WhatsApp預約。

4﹑醫護行社區藥房

主要由護士、藥劑師及物理治療師等參與的非牟利組織「醫護行者」，向確診者提供居家遙距藥劑支援，雖並不是網上直接診症，但有關藥物諮詢都可以在WhatsApp和Signal查詢，並提供「看門口藥」配藥服務（藥物需要收費）。

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👇👇4間確診者專用 網上診症平台👇👇

iMeddy線上醫療平台：http://port1.theimed.com/



浸大中醫詳情：https://www.hkbu.edu.hk/eng/main/images/20220226_CM_detail.pdf



東華三院（中醫）預約號碼: 5210 8050 / 5685 4035



醫護行社區藥房Whatsapp號碼：6618 9212（藥物諮詢／「看門口藥」配藥服務）



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