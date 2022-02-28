Samsung Galaxy Book2 Pro／Galaxy Book2 Pro 360 MWC登場，比MacBook更強大！｜於巴塞隆拿舉行的MWC（全球移動通訊大會）即將展開，Samsung就在開幕前正式公布四款Galaxy Book2 Pro超輕薄筆電，無論性能及功能，都比之前Galaxy S22系列更有驚喜，亦強化Samsung自家裝置的生態圈，明顯都是向Apple MacBook挑戰。



超強Windows 11 Galaxy Book2 Pro系列登場

今年Samsung於MWC 2022中公布Galaxy Book2 Pro／Galaxy Book2 Pro 360合共四款全新筆電Notebook，四款新機都換上了最新12代Intel處理器，性能上大幅增強外，而且最輕只有約870g重量，亦對應非常實用的S Pen。加上如此輕薄的筆電，最高階版本卻擁有接近RTX 3070 Ti顯卡性能，無論文書工作、玩3A級遊戲都沒有問題。

MWC 2022前夕，Samsung正式公布4款全新Galaxy Book2 Pro！（Samsung）

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四款Galaxy Book2 Pro都只有約1kg的重量，最輕只有870g，而最重的亦只有約1.4kg重，超輕薄筆電之選。而且新機均加入了指紋解鎖功能外，更是將用家資料以晶片加密，就如Apple T2晶片般，所有個人資料、機密資料只會「鎖在主機」之內，不會上傳至任何地方或被人輕易破解。

非常實用的Private Share功能（Samsung）

而且新Private Share功能，以Blockchain技術將相片傳送給其他Galaxy用家，在一定時間之後便會自動刪除消失，對於有時需要分享個人敏感資料時更安全。

Galaxy Book2 Pro 360 有3款不同顏色選擇，包括黑、白及紫色，相當搶眼。（Samsung）

2合1平板加超輕薄電腦：Galaxy Book2 Pro 360（13.3吋／15.6吋）



首先介紹Galaxy Book2 Pro 360，屏幕可作360度向後轉向，平板與電腦合二為一的2-in-1概念的新機，13.3吋版本只有約1kg重，而且它對應S Pen可以讓觸控屏幕上用手指操作外，亦可以利用S Pen繪圖、jot notes等，非常實用。

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Galaxy Book2 Pro 機身顏色比較平實，2款不同顏色選擇，包括黑及白。（Samsung）

超輕薄電競級筆電：Galaxy Book2 Pro（13.3吋／15.6吋）



為了流動用家、及對性能有所要求的用家而設計Galaxy Book2 Pro，13.3吋版本只有約870g重（只是比一般平板電腦重些少），就算拎出街使用都不覺累贅。另外，15.6版本更可以選配Intel更強顯示晶片「Intel Arc Graphic」，官方稱它的性能可媲美RTX 3070 Ti，用來玩3A級電腦遊戲相信都綽綽有餘。而15.6吋更有5G版本選擇，用家可以隨時隨地高速上網，不再受到地域所限。

Galaxy Book2 Pro玩3A級遊戲都沒有問題。（Samsung）

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強化Galaxy家族生態圈



Apple MacBook系列一直以來深受果迷愛戴的功能，便是深化與iPhone及其他Apple產品的生態圈，無論功能、連接甚至最近macOS Monterey其中「通用控制(universal control)」更是不少果迷期待的功能（只需要利用一隻滑鼠及鍵盤便可以於2台以上Mac機作同時操作、甚至文件互傳，非常方便）。

Galaxy Book2 Pro上可同時於電腦及平板操控、打字，而且更可以文件互傳。（Samsung）

估不到今次Samsung Galaxy Book2 Pro系列亦都對應類此功能「Samsung Multi Control」，用家可以在Galaxy Tab S8平板電腦與Galaxy Book2 Pro連接，直接以Galaxy Book2 Pro的滑鼠及鍵盤無縫操作以及文件互傳，對於Windows或Android用家都是值得期待的功能。

Galaxy Book2 Pro 360及Galaxy Book2 Pro 規格



Samsung Galaxy Book2 Pro系列預計今年4月推出，香港何時正式推出？各位Galaxy fans拭目以待吧。

Galaxy Book2 Pro 360及Galaxy Book2 Pro 售價



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