信用卡網購優惠 2022｜疫情期間，為了減少外出增加感染風險，很多人都會選擇網購。網購方便，但容易「洗大咗」，因此更需要懂得善用信用卡優惠，「慳得$1得$1」。



網購優惠

現時網購優惠主要分為本地，以及海外消費，大多以現金或積分回贈，甚至可以得到飛行里數（無使用期限，可留到未來去旅行用……），可根據自己的消費習慣選擇信用卡。由HKTVmall﹑百佳﹑士多等購買日用品，至訂酒店 Staycation﹑手機 App Store 購物，都可當作網上消費，以下將分享 9 張常見信用卡的網購回贈優惠。

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👇👇 2022年 9 張信用卡網購優惠👇👇

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信用卡海外網購注意

除本地消費外，在海外網購更容易會使用信用卡支付，但部分跨境支付除了要計算匯率外，可能會被收取動態貨幣轉換服務費（DCC）或發卡機構服務費。因此，海外網購前，要小心有沒有額外手續費，以免收到震撼帳單。

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