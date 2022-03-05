HONOR 50 Lite上市實試｜華為 Huawei 數年前被美國商務部實施制裁，從此跌下國產神壇，然而其旗下的子品牌榮耀 HONOR 卻被分拆出售，逃過被制裁的厄運、得以繼續用上完全版本的 Google Android 系統做手機。



不覺 HONOR 亦已經推出了數代旗艦，而最近 HONOR 50 系列中的入門款 HONOR 50 Lite 亦正式有代理引入、在香港有行貨出售，《香港01》科技玩物記者在稍早前亦借得一部作實機試玩。

華為旗艦設計復辟？HONOR 50 Lite 造型加分

HONOR 50 Lite 香港上市定價為＄1999，屬於平價入門的一份子，同時名字亦講明是「Lite」版，相信對其有興趣的準買家都不會奢想其為甚麼旗艦型號，不過首先看到外形，HONOR 50 Lite 卻並非想像中那麼「入門」。

HONOR 50 Lite 機背的四鏡頭設計明顯借鑑華為的昔日皇牌 Mate 30 系列（蔡浩騰 攝）

HONOR 50 Lite 的外型設計與 HONOR 50 一脈相承，雖然其機背與機框都用上了較平價的塑膠物料，但 HONOR 方面除了為其加入類似金屬的塗裝以外，其機背的四鏡頭設計亦明顯借鑑華為的昔日皇牌 Mate 30 系列，拿上手還真的有幾分旗艦的味道。

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入門規格、惟快速充電值讚

HONOR 50 Lite 採用 Qualcomm Snapdragon 662 處理器，是一枚已經發表了好一段時日的入門級數處理器，其運算能力對比今日同價位的機種（尤其是小米出品的 POCO 新作）略為遜色，用來日常通話、WhatsApp、安心出行等用途、或是閒時用來玩玩《Candy Crush》等低負載遊戲當然是沒有問題，不過高階遊戲如《PUBG Mobile》等就只能以低配置運行。

HONOR 50 Lite 並未有搭載甚麼特別的獨家功能，就連操作介面都與昔日仍然有 GMS 用的華為機十分相似，較為值得一讚的是它支援 66W 的快速充電，能在大半小時內將電池充滿，加上入門級處理器本身的消耗不大，即使其電量稍細、只有 4300mAh，但短短的充電時間已足夠 HONOR 50 Lite 待機一整天。

拍攝功能竟成硬傷？

HONOR 50 Lite 的拍攝規格在同價位機中而言不差，至少有 6400 萬像素的主鏡頭助陣，再加上與華為有關的出身背景，使人對其拍攝輸出有一定期待，然而 HONOR 50 Lite 的拍攝效果最終卻有點強差人意。

在 6400 萬像素的主鏡頭表現方面，HONOR 50 Lite 輸出屬於合格水平，在日常光線下並沒有太突出之處，而在低光環境下就出現相片進光量不足、有欠銳利的感覺，必須借助內置的長曝光夜景模式方能彌補。

長曝光的夜景模式（右）可以讓相片的光度加到可視水平，不過色澤及銳利度表現則依然較低（蔡浩騰 攝）

👇👇👇HONOR 50 Lite 6400萬像素主鏡頭試相👇👇👇

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而其800萬像素的超廣角鏡頭輸出則屬於水平之下，除了因為感光元件與鏡組的關係讓相片銳利度不足，在低光環境下需要曝光的時間過長亦容易做成手震問題。

👇👇👇HONOR 50 Lite 800萬像素超廣角鏡頭試相👇👇👇

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消委會測試13部2021年推出4G平價手機

HONOR 50 Lite 雖然外型有點旗艦味，但使用上手仍然是一部不折不扣的入門機種，其＄1,998 的售價放諸今日的香港市場，明顯還有一定的下調空間，如果預算為＄2,000 左右、又不打算追潮流換 5G 機的話，平價 4G 機方面尚有不少選擇。

早前香港消委會就測試了 2021 年推出的 60 部手機，其中有 13 部為支援 4G 連線的機種，當中甚至有機種的綜合評價，比定位更高 5G 機種更佳。

👇👇👇 按圖放大看消委會測試 13 部 2021 年上市 4G 手機評分👇👇👇

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