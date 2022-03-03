OnePlus發表長壽版150W快充技術　4500mA電池充滿電只需15分鐘

一加手機昨日於官方微博上宣佈，發表長壽版150W超級閃充技術，能夠讓手機於5鐘內將電量充由0%充至50%，同時電池壽命將提升到行業標準的2倍。



據了解，One Plus 長壽版150W快充技術與 OPPO 是剛剛於 MWC 上發表的最新快充技術相同，這個技術需要配器材、線至手機都進行重新的優化設計，並於5分鐘將4500mA 由0%至50%，15分鐘充至100%。

由於快充會對電池有一定的損耗，廠方專門針對電池壽命做了優化。長壽版150W快充技術，採用OPPO自家研發的電池健康引擎，令手機在滿充滿放循環1600次後，電池還能有80%水平，使電池更耐用。

而設有150W超級閃充專用的充電器，相比同功率的充電器為細，尺吋為58 x 57 x 30mm，重量為172g。預計這個快充技術於第二季推出的 One Plus 手機上使用。

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