GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7遊戲攻略，遊戲初期快速賺錢心得、高效完成每日訓練｜PS5／PS4 3月份大作《GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7》正式推出，今集無論是否車迷都值得機迷入手去玩，投入賽車世界之中。今集玩家仍然可以不斷挑戰不同任務賺錢，購買不同新車、儲車，可是在遊戲初期如何快速賺錢？



GT7相信大家一入遊戲內，便會開始玩GT Cafe、考牌等不同玩意，不過遊戲內多達四百多架車，要完全珍藏並不容易，而且開始時資金有限，買車改車都花不少錢，加上一些經典跑車，動不動就要百多萬元，想買心儀的跑車就難上加難。

只需要開啟這條賽道，將會更高效、更快捷賺大錢。（遊戲截圖）

👉 GT7評測｜PS5玩家必玩！超真實易上手！滿分賽車大作8大必玩理由

如果想在遊戲初期快速搵錢，大可以參考記者以下的方法，只需要花數小時追GT Cafe的任務後，開啟特定的賽道後，便可以很輕易、快捷賺錢，最快一小時賺5-60萬，一天成為千萬富翁並不困難。同時可以只需10分鐘便完成每日訓練，取得抽獎券抽新車。

利用抽獎券來抽錢、新車。（遊戲截圖）

👉 PS5 GT7｜跑車浪漫旅7新模式！山內一典專訪 8大升級重點車迷必玩

👇 GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7 初期賺錢及高效完成每日訓練心得👇

+ 5

步驟1：當玩家早期完成GT Cafe「型錄27」後，將美國「特別關卡-X路線」開啟。



步驟2：這是一條極長極直的橢圓型賽道，可以選擇第一場「美國俱樂部族群盃700」的比賽，賽車PP無限制。



步驟3：因為大家完成GT Cafe任務後，應該已有不少較大馬力的跑車，今次記者就以已改的Chevrolet Camaro ZL1作示範。



步驟4：將車子盡改最大馬力及最高速度。



步驟5：完成跑車設定後便可以進入比賽。



步驟6：這條賽道基本上是「0」難度，只要按死油門及小心高速轉彎便可以簡單完成。



步驟7：只需要跑1Lap便可以完成，取得金盃後便可以取得獎金。



步驟8：因為完全沒有難度的關係，當然可以額外再取得「競賽零事故獎勵」，合共45000元。而且一次可以取得31km每日訓練，只需要玩2次這個比賽便可以完成每日訓練。



GT7玩比賽之餘，又要花不少時間儲錢買車。（SIE）

👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜快速刷錢(盧恩)方法 一小時快刷30萬

同場加映：跑車浪漫旅7新模式！山內一典專訪 8大升級重點車迷必玩



總監督山內一典早前接受了香港01及亞洲區傳媒專訪，透露更多Gran Turismo 7／GT7（跑車浪漫旅7）遊戲細節，車迷們一定不要錯過。即睇詳細文章 👉PS5 GT7｜跑車浪漫旅7新模式！山內一典專訪 8大升級重點車迷必玩

👉地平線Horizon西域禁地PS5 Game評｜超高水準佳作 但仍有一個缺點