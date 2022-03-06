艾爾登法環Elden Ring攻略 強力武器及入手方法一覽 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為遊戲中一些強力的武器推薦及入手方法。



武器性能差距大 神兵隨便拎一把可用到爆機

雖然任何一把武器在強化過之後都足以完成遊戲，加上今集有「戰灰」系統令武器組合更加多元化。不過《艾爾登法環》中始終不同武器本身有性能之分，總有一些武器的性能較為突出，使用這些武器就能到遊戲進程更輕鬆。以下整理一些遊戲中的強力 / 傳說級武器，希望大家可找到自己的心頭好。

1. 名刀月隱



如果在所有武器中只能推薦一把，那麼唯一推薦就是這把名刀月隱。它是一把沒有死角的武器：面板數值高、有物理+魔力+出血的三重攻擊，幾乎對所有敵人都能造成有效傷害；專用戰技「隙間月隱」的性能更是離譜，起手快射程長威力高失衡值也高（而且還十分有型），通常兩三個戰技就能將敵人（包括Boss）打至倒地。它還可以和其他打刀系武器組成二刀進一步提高輸出，強得不講道理的一把武器。取得方法請見攻略文：

詳細攻略 👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜超強武器名刀月隱月光日本刀入手方法

2. 夜與火之劍



如果在所有武器中只能推薦一把名刀月隱以外的武器，那麼就是這把「夜與火之劍」。同樣是面板優秀，專用戰技有兩種不同派生，一種是傷害上限高的激光炮、另一種是大範圍的橫掃，唯一美中不足是屬性點要求較高。取得方法請見攻略文：

詳細攻略 👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜傳說武器夜與火之劍入手方法

3. 鐵隕石刀



和名刀月隱一樣是特殊武士刀，面板數值比月隱高但是補正值較低，但同樣有著物理+魔力+出血的優秀組合。可和月隱組成非常強的二刀流。取得方法請見攻略文：

詳細攻略 👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜強力武器鐵隕石刀入手法玩月隱二刀流

4. 隕石杖



智力補正S、僅需18智力就能使用、能額外提升重力魔法威力、再加上在遊戲一開局就可Speedrun跑過去拾取，使這把武器為法系角色最理想早、中期武器。取得方法請見攻略文：

詳細攻略 👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜簡單模式觀星開局速拿隕石魔法秒王

5. 黃金樹大盾



外鄉人武器之一，可以不需FP無限使出高誘導、高威力的追蹤魔法箭，而且本身是大盾，用它就可成為攻防一體的自動炮台。取得方法請見攻略文：

詳細攻略 👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜黃金樹大盾無限魔法反擊 外鄉人之最

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