iPhone SE 3 要發表了？Apple 發布會預測｜Apple 早前預告將會在香港時間 3 月 9 日凌晨舉行春季新品發布會，一如既往的同類型發布會，Apple 會在會上帶來甚麼新品總是人們的事前討論焦點。《香港01》科技玩物記者就集合了事前的網上傳聞，在發布會前就先與大家預測一下屆時會出現的 Apple 新產品。



iPhone SE3 成「鐵膽」、Apple 3.8 發布會新品預測

根據事前傳聞，今次的發布會將有數個重點，最多人留意的應該就有 Apple 旗下最平價手機、iPhone SE 的第三代，雖然不少人傾向將其稱為「iPhone SE 3」，但據悉其命名將會是 iPhone SE (2022)。

傳聞 iPhone SE (2022) 的外型與上代並沒有太大分別，不過就會換上與 iPhone 13 同樣的 A15 處理器以及 5G 連線，並且最終以＄3000 港幣以下的平價出售，勢成為最強性價比的 iPhone 出品。

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iPhone SE 3 固然有一定數量的 Fans 捧場，但作為一部少更新的續作，應該不會是 Apple 當晚發布會的重點，回看是次發布會的主題《Peek Performance》，相信與傳聞已久的 Apple Silicon 處理器新一代 M2 有關，同時因其而應運而生的 Mac 系列新作應該會悉數登場。

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早前消委會就進行了多達 60 部手機評測，當中售價達 ＄4000 以上的 5G 機種就多達 23 部，其定位多為高階旗艦，除了採用旗艦級處理器以外，在屏幕、電量、拍攝規格以至功能等等的範疇都屬頂級👉👉👉有興趣的可以按此繼續睇旗艦機的評測報告