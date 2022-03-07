GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7遊戲攻略，遊戲中期快速賺錢心得｜之前為大家介紹一個完全沒有難度，在《GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7》初期賺錢的方法，不過大家覺得還嫌不夠快，可以參考以下新方式，適用於遊戲中期後差不多完成GT Cafe所有型錄之後使用，難度有一點點提高，但1小時大賺百多萬，比之前的賺錢方式快兩倍以上！



上次為大家分享「無難度、無痛」方式，利用美國「特別關卡-X路線」來賺錢，只需要車子的性能夠強，可以十分穩定地在初期賺錢，一小時賺5-60萬並不困難。可是如果想有更高效率去賺錢，尤其是玩家已經對遊戲有點上手，可以介紹以下適合遊戲中期快速搵錢方法，1小時可以大賺120－130萬！

幾分鐘一場比賽便可以獲取近10萬元，而且取得難度不高。（遊戲截圖）

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今次介紹的方法大家需要將GT Cafe完成至尾聲才可，開啟了指定賽道後，只需幾分鐘簡單對戰便可以每場大賺近10萬元的獎金，只需要1小時便可以賺120至130萬，非常高效。

今次以1 vs 1的形式與電腦進對戰，就算不幸輸了都可以獲取不錯的獎金。（遊戲截圖）

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步驟1：當玩家完成GT Cafe「型錄36」後，將便可以將義大利「薩丁尼亞島-風車賽道」開啟。



步驟2：這是一條3 laps的越野比賽，只有1對1的賽事，記者就以Focus Gr.B Rally或Spoet Quattro S1 Pikes Peak'87作示範。



步驟3：選擇Dirt Champions泥地錦標賽，只是一級難度的任務。



步驟4：這並不是太難完成的賽道，唯一要留意是起步時一定要按死煞車鍵（可同時踏下油門），當綠燈時才放開煞車，要不然車子溜前便會被罰開始時不能超車。



步驟5：基本上難度不算太高，只需大約4分半便可以完成賽事，加上事故判定較鬆，很易可同時取得「競額零事故獎勵」，一口氣獲取97500元。



步驟6：就算不幸敗陣，都可以獲取58500元，獎金尚算豐厚，又易拎。



步驟7：如果想更有把握，可以在設定內將遊戲難度降至「簡單」，那就贏得更輕鬆。



步驟8：一個小時大約可以玩13次比賽，全勝的話便可以獲取約128萬元，要儲錢狂買名車都沒有難度。是遊戲中期賺快錢的最好方法。



上次介紹利用美國「特別關卡-X路線」來賺錢，完全0難度，但效率不及今次介紹的高。（遊戲截圖）

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