動畫《阿森一族 The Simpsons》多次預測世界大事，最近《紐約時報》就發現，早在22年前劇組就預言了俄羅斯攻打烏克蘭，普京意圖重建蘇聯時代的強大國力！網民笑言比印度神童更靈驗！同文再睇歷年來《阿森一族》預測「tip中」的10大時事、科技、娛樂事件。



1998年預言「戰鬥民族」野心

在2000年的《The Simpsons》劇集第9季第19集《Simpson Tide》中，爸爸Homer因為被核電廠解僱，為家計選擇參軍，誤打誤撞駕駛美軍核子潛艇誤闖俄羅斯水域，引發了美、俄國際衝突，在聯合作談判中，《阿森家庭》的團隊竟在1998年就預言了「戰鬥民族」的野心！

Disney+截圖／FOX 《阿森一族 The Simpsons》圖片

👉寶可夢朱／紫 新御三家有樣睇｜阿爾宙斯1.1洗翠黎明即日更

即睇神展開故事 Homer一個錯誤拆穿俄羅斯隱藏多年秘密？

+ 4

👉Elden Ring艾爾登法環｜Ringfit健身環魔改手掣 跑到腳軟擊殺波士

《阿森一族 The Simpsons》是一部跟貼世界大事，諷刺時弊的動畫，當中不乏創作團隊天馬行空的創作成份，而30多年來，竟被發現多次準備預測了很多國際大事，比如特朗普當選美國總統，伊波拉病毒甚至新冠肺炎疫情！如果Simpsons預言出 👉👉宅男女神伊織萌10年戀情被文春曝那就真的不得了！

《阿森一族 》12大神預言

+ 10

甚至預言了劇組末來

與其說《The Simpsons》的創作團隊有預知能力，不如說他們非常留意時事動向，也很敢發聲！他們甚至預言了《The Simpsons》所屬的FOX會被迪士尼收購（笑）。如今，暫時33季《阿森一族》可以在香港Disney+收看，不用再單靠網上cap圖，可以自己親證這些預言是否真有其事。

《The Simpsons》甚至預言了所屬電視台FOX會被迪士尼收購（笑）

同場加映：16部高達電影免費陪你在家抗疫｜0079／0083／SEED／NT 逐套上架

在家抗疫／隔離 解悶｜Gundam 高達迷最近模型缺貨又不想四圍去掃街尋寶，在家中悶悶地，最近Gundaminfo為紀念YouTube頻道200萬follow，將期間限定上架16部高達劇場版電影！👉播放時間表在此：16部高達電影免費陪你在家抗疫｜0079／0083／SEED／NT 逐套上架