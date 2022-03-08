艾爾登法環Elden Ring攻略 20個玩了幾十小時亦未知必小技巧心得 各種方便實用 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，《香港01》科技玩物頻道製作了艾爾登法環攻略，以下為遊戲中N個就算已經玩了幾十個小時也未必知道的小技巧和心得，許多都相當實用能令你探索交界地時事半功倍。



遊戲細節、小技巧小知識甚多

艾爾登法環在地圖大、內容量多之餘，也在遊戲中收藏了大量細節設定；同時遊戲雖然有簡單的教學資訊讓玩家得悉最基本的操作方法，但其實有不少指令 / 操作 / 知識是教學裡沒有說明，像是騎馬時切換左右手武器的方法、安全下降高度的判斷方法、地圖的閱讀方法等，如果知道這些小技巧小知識的話對探索遊戲世界、推進度回收物品等都大有幫助。

相信不少人還未知道騎馬時可以按三角+R1來切換使用左手的武器吧

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即睇艾爾登法環20個實用小技巧小知識 玩了幾十小時亦未必知：

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艾爾登法環20個實用小技巧小知識精簡版（詳細解說請見圖輯）：

【01】道具快捷鍵

在選單中設置好道具，然後按實三角+上下左右可使用快捷鍵。



【02】切換雙手握持

按三角+R1可以用雙手握持右手武器、三角+L1則可以雙手握持左手武器。



【03】切換武器左右手

騎馬預設使用右手的武器；這時按三角+R1就可切換至左手武器。一些武器內建二刀流按下三角+R1就會變成二刀流，再按L1可使出二刀攻擊。



【04】靈活使用左手 / 右手戰技

玩家左右手武器都有戰技，遊戲預設按L2會使用左手的戰技；想使用右手武器的戰技，只要按三角+R1切換成雙手持右手武器，便可按L2使出右手武器的戰技了。



【05】切換武器使出致命一擊

本作中致命一擊的威力主要取決於「致命一擊率」，技巧是當玩家打到敵人體崩時，切換去致命一擊率高的武器、使出致命一擊後才換回主力武器。



【06】跳躍技巧

部份用翻滾難以避開的攻擊，如熔爐騎士、接肢的地震攻擊，或是飛龍的尾巴橫掃等，可以藉著跳起來避過。



【07】跑步、爬梯

爬梯時按實O也能加快速度，另外爬梯期間輕按一下O可直接放開梯子往下自由落體。



【08】引導石像

遊戲中各處都會有一些引導石像，互動後會發出光柱，這些光柱其實都是指向一個地下墓地，方便玩家在大世界中找到入口。



【09】碎步（Quickstep）秒用

遊戲中一些地區為深水/沼澤，會大大減低玩家的移速；但戰技「碎步」的移動不受此影響，運用碎步就可在沼地中正常移動。



【10】盾牌也可強化

不少玩家只顧著強化武器，其實盾牌也是可以強化的，強化後防禦效果會提高，換言之擋格時消耗的精力更少。



【11】舉盾攻擊

一些武器如刺劍、長槍可以邊舉著盾同時攻擊，配合強化過的盾牌之後就成為一個攻防一體的戰術。



【12】地圖觀看方法

本作地圖非常大，但其實「有東西的地方」（Point of Interest）大部份早已標在地圖上，如礦坑會是一個明顯的橙色洞口、大建築物就可能是要塞或大型地下城等。



【13】跌死分辨方法

在遊戲中高處落下會跌死，但又往往想要確認底下到底有沒有路，其實有一個小技巧可分辨，就是看死亡時鏡頭（視角）的位置。在跌死時鏡頭固定在半空俯視著玩家往下掉，就代表下面沒有東西；或有也不是透過從高處落下的方式到達。如跌死時鏡頭一直跟著玩家下降、最後是從旁看著玩家跌死，就代表下面的地區是可以到達的，只是需要找路進去或要找到能安全下降的位置。



【14】安全高度判斷

想跳下懸崖之前如果對高度是否安全沒有把握，可以在懸崖邊向前揮劍；如果是會跌死的高度，系統會將角色定在懸崖邊以免玩家因揮空劍而跌死，這樣就可測出高度是否安全了。



【15】上Buff技巧

武器附魔（如火油脂等）在更換武器後會失效，但提升角色攻擊力的戰技如武將的軍旗等，在換武器後仍然有效；可以用這些武器上完buff後再換回自己主力武器戰鬥。



【16】天氣、環境的影響

在下雨天時火炎攻擊力會下降、雷電攻擊力會上升；另外雷電攻擊打到水面上時會擴散出雷電。



【17】連續使用道具

部份道具如飛刀可以連續使用，連按正方就可連續丟。聖杯瓶也可以連續使用。



【18】二刀流使用方法

左右手各持同一種類（不需要同名）的武器就能自動啟動二刀流，按L1使出二刀攻擊。也可以跳L2使用二刀跳斬。



【19】翻滾攻擊

翻滾攻擊則是翻滾中按R1、R2或L1使出的攻擊，動作和普通攻擊有所不同，部份武器的翻滾攻擊特別好用。



【20】新玩家先去啜泣半島

如果你是剛加入艾爾登法環的玩家，建議你在開始遊戲後優先前往南方的地區「啜泣半島」。因為這裡敵人強度和初始地區相若，但是整個地區有大量強力道具如大龜殼盾等，連聖杯露滴也有兩個，走一轉就能強化兩次聖杯瓶。



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