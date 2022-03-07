消費券 2022｜突如其來的新一浪新冠疫情，使香港百業再受打擊，為了提振經濟，財政司司長陳茂波早前在新一年度的財政預算案決定再派發新一輪的消費券，而且 2022 年版本的消費券總額更「加碼」至港幣＄10,000。而就在今日（3 月 7 日），香港政府就再舉行發布會，交代「派錢」的進一步詳情。



2022 年消費券 8 大 Q&A、八達通依然要分多期？

根據政府目前提供的資料，2022 年度的消費券依然分最少兩期派發，而 2021 年時已經成功登記並已經獲發消費券的市民，在帳戶依然「健在」的大前提下，基本上不需要再作申請，據估計多達 680 萬香港市民合乎此資格。

然而，4 個（包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap and Go拍住賞）於 2021 年時侯已經用作派發消費券的支付工具當中，八達通依然有著帳戶限額的先天性的限制，即使是第一期、總額＄5000 的消費券，依然需要分另外兩期進行支取。

由於有帳戶限額外卡儲值額的「先天限制」，八達通在收取消費券時依然是最麻煩的一個平台（資料圖片）

👇👇👇按圖放大看消費券 2022 年派發 8 大 Q&A👇👇👇

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遺失八達通／更換樂悠卡？4大途徑另行再申請

除了要分多期進行收款等問題之外，香港市民面對新一輪的消費券尚有不少疑難需要排解。

有部份市民可能因為取消了上年用以接收消費券的支付工具帳戶，而未能直接自動收取 2022 年版本的新一輪消費券；另外亦有市民可能會遺失八達通卡，或有「銀髮族」將舊有的八達通換成新的「樂悠卡」，此部份市民要接收 2022 年度新一輪的消費券，就需要在 3 月 7 日～25 日期間進行另外的登記申請。👇👇👇

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