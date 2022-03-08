Samsung Galaxy Watch4升級後更關注健康　用8種動物匹配睡眠類型

快節奏、高壓力生活中，合理膳食、適當鍛鍊，成為人們健康生活方式的新選擇。特別是當下天氣轉暖，人們都紛紛「邁開腿」運動了起來，擁有健康監測和運動監測功能的智能手錶，無疑又迎來熱銷。其中，三星Galaxy Watch4系列自問世以來，深受用戶信賴和喜愛，如今更基於對用戶升級的健康需求，進行了全新升級。憑藉身體指數分析、與三星Galaxy Tab S8系列互聯等新功能，三星Galaxy Watch4守護健康的「武力值」拉滿。



說到三星Galaxy Watch4系列新功能，健身愛好者一定會為其心動，因為其中之一便是「個人身體成分目標」。在這個新增功能下，用戶可以依據實際需求設定身體成分目標，並且追蹤每日完成進度，實現目標後，用戶還將獲得徽章獎勵，在社交平台上分享你的運動日常。如此一來，用戶不僅可以獲得個性化、定製化的監測體驗，並且還能感受更有效、更具趣味性的健身激勵方式，解鎖健康生活新玩法。

Samsung Galaxy Watch4升級後更關注健康，設8種動物匹配睡眠類型。

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在騎行與跑步鍛鍊者熟悉的運動功能方面，三星Galaxy Watch4系列也進行升級，全新推出間歇目標功能。只要用戶預先設定好鍛鍊持續時間、距離和組數，三星Galaxy Watch4系列便可以引導用戶按照預定的強度進行訓練，並且支援將高低不同強度的鍛鍊交叉進行，從而讓運動更高效，幫助用戶朝著自己心中的目標進一步全速前進。

此外，三星Galaxy Watch4系列人性化的汗液流失分析功能，也將為用戶的鍛鍊時光貼心護航。系統升級之後，三星Galaxy Watch4系列的這一功能可以檢測從汗液中排出的水分流失量，從而為用戶提供科學有效的補水建議。

三星Galaxy Watch4系列不僅多維度升級運動監測功能，此次更新，更支援與三星Galaxy Tab S8系列平板新品互聯。今後，用戶在輕薄大屏的三星GalaxyTab S8系列上，也可以同步查看在運動過程中，三星Galaxy Watch4系列提供的心率、卡路里等數據，獲得更佳的運動監測體驗。

養成健康生活方式，除了動起來，睡得好也很關鍵。為此，三星Galaxy Watch4系列的高級睡眠分析功能也進行了升級。不僅支援在睡眠過程中與Galaxy智能手機協同，檢測睡眠時的血氧水平與打鼾情況。還新增了睡眠指導程序，能夠根據用戶的睡眠習慣，從八種代表不同睡眠類型的動物（獅子、刺蝟、企鵝、鼴鼠、鹿、海象、鱷魚、鯊魚）中進行匹配。

匹配完成後，三星Galaxy Watch4系列便可以針對性地指引用戶進行四到五周的睡眠訓練，包括完成任務、檢查清單、閲讀睡眠相關文章等，學習到更多利於改善睡眠的知識，建立有規律的睡眠模式，從而切實幫助用戶改善睡眠質量。

無論新增運動監測和分析功能，支援更多設備互聯，還是升級睡眠監測功能，三星Galaxy Watch4系列都為用戶的健康生活帶來更大助益。面對快節奏生活，是時候將「身體是革命的本錢」付諸實踐，和三星Galaxy Watch4系列一起開啟更智能、更專業、更有趣的運動時光。

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