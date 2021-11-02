Apple明年將為iPhone、Apple Watch加入撞車感應後自動報警功能，華爾街日報指其技術已經研發近兩年｜早年Apple Watch加入「跌倒偵測」功能，非常實用兼拯救了不少果迷的生命。最近華爾街日報（The Wall Street Journal）報導指，Apple將在來年為iPhone及Apple Watch加入撞車感應功能，而且當發生意外時更會識得自動報警求救。



根據最近華爾街日報（The Wall Street Journal）報導指Apple將於來年加入「撞車感應功能」，為iPhone及Apple Watch添加更加實用的功能。此功能將會利用iPhone、Apple Watch內的加速感應器、陀螺儀等，感應突發意外時的衝擊力，然後為用家自動報警及聯絡緊急通知人。

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近日本地發生了多宗嚴重交通意外（網上圖片）

報導指今次「撞車感應功能」其實早在去年已經開始研究，當中收取了不少iPhone、Apple Watch用家10萬宗懷疑發生車禍的感應數據，提升準繩度。另外，預計Apple Watch series 4或以上才對應此新功能。

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Apple Watch早年加入跌倒偵測功能，成功拯救了不少生命。（Apple）

其實此功能並非Apple優先獨有，Google早已為Pixel Phone加入「撞車感應功能」，同樣可以感應用家如發生突發事件時，為用家自動報警。不過Pixel Phone還未在港正式推出，此功能亦未必能在香港使用。

除了跌倒偵測功能外，剛推出的Apple Watch series 7有不少地方比上代加強、微調及琢磨，究竟又值不值得入手呢？

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資料來源：WSJ

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