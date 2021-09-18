Apple Watch Series 7擁4大升級值得入手　雖有小遺憾仍誠意十足

十分熱鬧的蘋果秋季新品發布會已經落下帷幕，在本次秋季新品發布會上蘋果一口氣為我們帶來了四款新品，分別是：iPhone 13、iPad mini6、新iPad，當然全新的Apple Watch Series 7也如約與公眾見面。



雖說今年全新的Apple Watch Series 7確實有一些小遺憾，像缺失的血糖監測等功能確實讓人十分失望，但是我認為Apple Watch Series 7是十分值得購買的。

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1.全新配色，誠意滿滿

之前的各種的預測都在說Apple Watch Series 7將會在外觀上有所改變，會採用和iPhone 12一樣的直角邊框的設計，但是這樣的預測好像被打臉了，Apple Watch Series 7依舊採用的是圓弧狀的設計。但是這次全新加入的綠色配色，真的是這次Apple Watch Series 7上面的一大亮點，並且這個較深的綠色也十分顯高級感，這個顏色會區別開常見的銀色或者黑色，值得一提的是這個綠色又不會像勞力士綠水鬼那樣的綠色那麼顯眼。這個配色顯得更加低調沉穩，並且也不會喪失一些活力。這個綠色真的是愛了，如果我用的是iPhone，這個顏色直接買爆！

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2.更棒的顯示效果，看起來更舒適

Apple Watch Series 7上除了這個綠色之外，最讓人心動的應該就是它的顯示屏了，相比於上一代產品來說，Apple Watch Series 7的顯示屏幕區域擴大了將近20%，並且邊框也只有1.7mm，這足足比Apple Watch Series 6的邊框窄了40%。Apple Watch Series 7提供41mm和45mm兩種錶盤尺寸提供給消費者進行選擇，其中最令人稱讚的就是，新一代產品的外觀尺寸大小並沒有什麼改變，但是在相同的尺寸下卻放下了更大的顯示屏，為用户能帶來全面的顯示效果。並且Apple Watch Series 7相比於6代來說，最新一代產品的全天候視網膜顯示屏的亮度提高了70%，用户在户外環境下，更容易看清手錶上面顯示的內容。這樣的屏幕升級簡直太值了。

3.更快速的充電

在Apple Watch Series 7上面使用了全新的充電器架構，使用USB-C磁力快速充電線時的充電速度要比Apple Watch Series 6快至少33%。Apple Watch的續航一直被很多人所詬病，這次在Apple Watch Series 7上面雖然續航時間還是18個小時，但是有了快速充電以後，意味着你的充電時間更加的自由與快速，每天晚上洗澡的時候充一會電，就可以滿足第二天一整天的使用需求，或者利用好每天的碎片時間來對手錶進行充電。雖說在Apple Watch Series 7上面續航還是沒有增加，但是更快速的充電，也能在很大程度上緩解你那治不好的續航焦慮。

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4.更加耐用的Apple Watch

你是否經歷過絕望，自己剛剛買的全新的Apple Watch手錶，在中午吃飯的時候不小心磕到了大理石台面的餐桌，然後屏幕上面出現了兩道深深的劃痕，同樣這兩道劃痕也刻在了自己心臟上，你感覺自己是多麼的心痛。現在這個問題基本上不會再出現了，Apple Watch Series 7的表鏡經過了全新的設計，厚度增加了50%，新表鏡的最厚處超過Apple Watch Series 6的兩倍，堅固程度大大增加。並且Apple Watch Series 7也獲得了IP6X級別的防塵認證，在沙灘或者沙漠環境中更加耐用。這兩項升級，無疑讓Apple Watch Series 7有了更強大的防護能力。

寫在最後

其實你從一整場發布會看下來，是否會覺得Apple Watch Series 7確實沒有什麼升級，並且價格也有一定的上浮，但是真正冷靜下來，仔細翻看產品詳情頁之後可以發現，Apple Watch Series 7的變化真的是讓這款智能穿戴設備越來越實用，有了更加強大的易用性。所以加的這點錢也不算什麼，這款產品還是十分具有性價比的，而且買綠色，聽我的沒錯。要想生活過得去，身上總得帶點綠！

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