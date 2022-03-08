Carousell變交友平台／00後當Tinder用｜網上購物在疫情下已成大趨勢，不過沒想到拍賣平台 Carousell 竟存在隱藏的「交友功能」，直接把拍賣和交友二合為一。近日，網民發現 Carousell 是「00後」的 Tinder，只要進入「Group」，就能看到不少用戶在這裡徵友。



00後 Tinder

網民發現，只要進入 Carousell 內的 Group 功能，就會看到不少用戶在徵友﹑找情侶，甚至找人夾band、交換衫著都有。而大部分在 Carousell 徵友的用戶，都是 00後年輕人，因此引起網民認為 Carousell 是 00後 Tinder 的疑問。

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不少網民表示，用了 Carousell 很長時間，真的沒試過撳入 Group 內看有什麼內容，紛紛都在自己手機查看，發現原來真的有很多用戶在這徵友。同時，也有網民指自己只能看到一般的產品買賣，沒有 00 後的徵友貼文，看來是「被選中細路」才有機會見到。

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除了今次的「隱藏交友」功能後，Carousell 之前最出名的，可能是充滿很多奇怪的買家和產品。記者稍為在 Carousell 上看了一會，就發現數個爆笑的奇怪產品：

姜濤「非」親筆簽名

姜濤簽名難求，姜糖們為要姜濤親筆簽名，可以做到什麼地步真的不敢想像，但原來就在Carousell 可以輕易找到。細心看，其實是賣家親簽的「姜濤簽名（非親筆）」，這樣都可以標價$101，網民的創意果然無限。

隱形斗篷

講到創意，這個也是表表者之一。賣家自稱之前在「霍格華茲」讀書時，用生命危險偷了隱形斗篷出來，更要求不是認真買不要找他......而那張假裝拿住隱形斗篷的產品相片才是重點。

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資料來源：Carousell﹑LIHKG

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