iPhone SE 3 選購指南｜Apple 在 3 月 9 日凌晨舉行的新品發布會中，帶來了外型一樣、但實際於規格與功能上全面升級的第三代 iPhone SE。此 iPhone SE 3（2022）最強之處在於用上了與 iPhone 13 系列同級的 Apple A15 Bionic 處理器，但依然保持著 iPhone SE 系列的平價定位，究竟作為用家要如何選擇？



iPhone SE 3 售價、上市日期

新版本 iPhone SE、iPhone SE 3 (2022) 將會 3 月 11 日開放預訂，並在 3 月 18 日正式上市，香港售價為＄3,699 起。

雖然對比上代有輕微的價格上調，但 iPhone SE 3 依然為目前 Apple 旗下最平價的 iPhone 型號選擇，而且單以處理器去考慮，iPhone SE 3 對比 iPhone 13 系列中最平價的 iPhone 13 mini 還要再便宜＄2300，這個價格差距可謂十分吸引。

iPhone SE、iPhone 13 規格對比

但我們在買機前需要考慮的，又豈止處理器一點？如果仔細比較 iPhone 13 與 iPhone SE 3 的規格，會發覺在其他規格上 iPhone SE 3 仍然有不少被比下去之處，當中最明顯的就包括屏幕、相機鏡頭、以及頗多人都會在意的電池續航力👇👇👇

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TouchID 或成 iPhone SE 3 入手考慮關鍵

簡單而言，iPhone SE 3 雖然擁有與 iPhone 13 系列同樣的處理器，但如果論處理能力及日常的操作體驗，擁有較大屏幕、較大電量的 iPhone 13 系列依然有相當大的優勢。

由於設計不改，iPhone SE 3 依然採用 4.7” 屏幕，故機面仍然有空間放入 Home 鍵，當然亦繼續支援 TouchID（圖 Apple）

不過值得一提的是，iPhone SE 今次的更新並未有對外觀設計進行大改，最重要是保留了支援 TouchID 指模掃描的 Home 鍵，在今時今日，由於要長期戴口罩的關係，依然有不少 iPhone 用家認為可以掃描手指指模的 TouchID 較為方便，或者會成為購買 iPhone SE 3 的一個重要理由？

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Apple 是次的新品發布內容與傳聞大都吻合，其中包括有不少人期待的新版本 iPhone SE 以及 iPad Air，另外 Apple Silicon 處理器又有新成員登場，連同才剛曝光不久的 Mac Studio 驚喜現身！👉👉👉按此看 Apple發布會懶人包 全文