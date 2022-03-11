ANC主動式降噪藍牙耳機，定價又創新低。美國品牌新作1MORE Piston Buds Pro，行最新藍牙5.2制式，480蚊玩原理跟AirPods Pro一樣的ANC降噪功能，隔絕外來雜音，耳機細細使用鈦金屬動圈單元，音色走年輕口味、低音震撼。



周杰倫有份投資．美國人氣高

於美國成立的個人影音公司1MORE，其耳機產品一直主打CP值高性價比，在只看質素不理品牌名氣的美國，消委排名常企隱前3名。最新機款1MORE Piston Buds Pro，外型概念來自汽車活塞，黑色令身機面上可見到一圈一圈像黑膠唱片的同心圓紋，簡清有型。$480就可以玩到AirPods Pro的降噪功能，耳機細細使用鈦金屬動圈單元，音色走年輕口味、低音震撼。



1MORE Piston Buds Pro藍牙耳機4百玩降噪（鍾世傑 攝）

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1MORE PistonBuds 真無線藍牙耳機 5個實用功能

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1MORE Piston Buds Pro主打平價都玩到ANC降噪， 使用了1MORE自家的 QuietMax 雙饋主動降噪技術，除了使用收音咪去實時接收街外噪音，放出聲波中和噪音，另外亦集合同廠推出多款降噪產品後的大數據，以A.I.進行二重降噪，有效消除噪達 38dB，並能在聽歌、講電話時都做到降噪。

PistionBuds Pro 使用了1MORE自家的 QuietMax 雙饋主動降噪技術。（鍾世傑 攝）

1MORE Piston Buds Pro SPEC.

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其他3款推介真無線藍牙耳機

以下三款TWS藍牙耳機（其中一款外國已開售、香港1月尾賣），雖然已推出了一段時間，但各自都有自己特色及獨家功能，而且真的好靚聲。



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