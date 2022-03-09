哪些人適合買備有指紋解鎖的iPhone SE3？　4類客群最想擁有

如果給iPhone SE系列加一個標籤的話，那無疑是「最具性價比的iPhone手機」，從2016年蘋果推出iPhoneSE至今該系列已經走過了6年。在剛推出的時候，該系列並不被大家看好，大部分人認為iPhoneSE是iPhone C的精神續作，到今天的備受關注。



我正好也幫大家分析下到底這款iPhone SE更適合哪些人群，方便大家在選購的時候對號入座。

01 小屏手機愛好者

iPhone SE系列一直沿用iPhone6系列4.7英寸小屏設計，更適合小屏手機愛好者的青睞。在iPhone產品線內，既比自家mini系列的更加輕薄小巧，又擁有更加親民的售價；對外，同價位的Android手機的性能很難和A系列處理器+iOS加持的iPhone SE相比較。

02 蘋果情懷黨

情懷這件事說起來很神奇，我身邊有一部分朋友和家人在這個面部解鎖全面推廣的時代依然鍾愛指紋解鎖，他們對於蘋果經典的指紋解鎖戀戀不忘甚至無法割捨，或許這些蘋果情懷黨也會考慮iPhone SE手機，畢竟iPhone SE既有全新的A系列處理器，又很好的保留了Touch ID指紋解鎖，這在蘋果情懷黨心中就是完美神機，再加上5G網絡的加入，妥妥的實用機。

03 iPhone釘子戶升級

對於iPhone 6系列的釘子戶或許iPhone SE的操控體驗上兩者應該是最為接近的，熟悉的操控和升級的處理器以及5G網絡對於iPhone6的釘子戶們很對味的。兩者銜接起來可以說是無縫銜接。

04 Android換機用戶

或許iPhone 13 Pro Max這種動輒近萬元的期間機型來講，iPhone SE沒有那麼高起的價格，從Android更換到iPhone陣營3000元這個價格沒有太大壓力，而且iPhone SE還能體驗最新的A系列處理器和iOS版本。更新手機的成本相對較低，更容易吸引Android換機用戶。

如果你之前一直使用的是Android旗艦機型或已經是iPhone 13以上的用戶，如果預算充足不建議再入手iPhone SE3。不過，iPhone SE3作為性能夠用的入門級小屏手機作為備用機或不玩遊戲的日常手機還是值得入手的。大家怎麼看iPhone SE系列手機呢？歡迎大家在評論區裏留言討論。

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