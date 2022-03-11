iPhone 13／13 Pro Max松嶺綠色實機開箱｜早前Apple於發布會中除了發布了iPhone SE 3（2022）以及iPad Air 5外，還意外地公布iPhone 13及13 Pro系列新松嶺綠色，單看還以為iPhone 11 Pro時代的夜幕綠，可是記者將實機到手後，發現原來是另一回事，而且比昔日款式更美。



Apple早前於發布會中公布全新綠色的iPhone 13及iPhone 13 Pro系列，單看發布圖片還以為跟以前的iPhone 11 Pro的夜幕綠差不多。記者就在新機推出前一個星期，將新色iPhone 13及13 Pro Max率入手，立刻開箱看看新色有什麼特別，究竟值不值得果迷們入手？

看iPhone 13及13 Pro Max的外盒，滿以為2款綠色都是一樣，開箱後便會發現完全不同。（林勇攝）

當一打開2台iPhone 13及13 Pro Max，已看見兩台手機的背色非常搶眼，iPhone 13以拋光亮滑的強化玻璃打造，看起來相當醒目的軍綠色。比起官方相片看起來稍為暗沉，低調得來又夠特別，而比起上代iPhone 12的淺綠色（或叫Tiffany Blue？）更討人歡喜。

（歐嘉樂 攝）

👇👇iPhone 13 Pro綠色開箱👇👇

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而iPhone 13 Pro Max松嶺綠，配上機背的磨紗強化玻璃，實物比相片更為順眼。當初記者單看還以為跟iPhone 11 Pro的夜幕綠差不多，但當兩機拍埋一起時，便會發覺11 Pro的綠色更似深灰色，而iPhone 13 Pro Max松嶺綠更似松葉綠色，相當自然順眼。而且在不同角度反射下，其綠色亦會有所變化，非常特別。

iPhone 13 Pro Max松嶺綠開箱（歐嘉樂 攝）

iPhone 13 Pro Max（右）與iPhone 11 Pro Max夜幕綠色實機對比（左）（歐嘉樂 攝）

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👇👇iPhone 13 Pro Max松嶺綠開箱👇👇

👇👇iPhone 13 Pro Max松嶺綠與iPhone 11 Pro Max夜幕綠對比👇👇

另外，手上松嶺綠色的13 Pro Max已預載了最新iOS 15.4，因為新系統加入不少新功能，如口罩FaceID解鎖、Live Text等實用功能，將會另文再為大家實測。

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