iPad Air 5 開箱實測，記者實戰4大重點升級，比iPad Pro更值得入手！Apple早前發布會除了公布iPhone SE 3外，iPad Air亦順勢推出第5代。機身設計與上代幾乎相同，但內裡卻換上了Apple最強自家M1晶片！究竟今代效能如何？是否值得果迷入手？記者早在推出前約一星期已將新機入手，實戰數天作深度評測。



早前Apple發布會中登場的iPad Air 5，換上了自家最強Apple Silicon M1晶片，單看規格力逼iPad Pro。以比iPad Pro更便宜的價錢，卻可擁有超強效能的平板，是否真的值得入手呢？記者實測近一星期，與各位分享用後感，及深度評測，究竟與其他同級舊款的iPad比併，看看那一款最值得入手。

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今次記者入手新藍色的iPad Air 5。（歐嘉樂 攝）

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👇👇iPad Air 5開箱及機身細節👇👇

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iPad Air 5今次同樣推出5款顏色，包括上代同樣的太空灰、粉紅色及星光色（銀色）。而上代的天藍色則改為今次的深藍色，以及新加紫色機身選擇。

iPad今代終於寫明「iPad Air」，不怕用家與舊版iPad Pro混淆。（歐嘉樂 攝）

👇👇 看看iPad Air 5有哪些重點升級？以及與iPad Pro、iPad Mini 6及Air 4規格性能比併👇👇

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iPad Air 5工作、娛樂實測

記者實際使用iPad Air 5近一星期，上網、睇片、打機當然完全沒問題，睇Apple TV+、Netflix時，其對應5G網絡下，串流下載速度亦都比上代更快；打機就試《FFVII The First Soldier》及《原神》（開盡最高畫質），兩者表現都相當不錯，無論畫質及流暢度都與iPhone 13 Pro無異。另外，還實測iMovie剪片、SketchUP實試3D Modeling工作，iPad Air 5都可以跟iPad Pro同樣工作流暢。

再利用iPad Air 5配合Apple Pencil 2於Sketchbook及Procreate上繪圖，筆觸反應尚算不錯，但跟iPad Pro相比，始終後者120Hz屏幕會有更像真的筆觸反應，專業繪圖的用家還是iPad Pro是較好的選擇。不過如果只是單純利用Penbook app或備忘錄來寫字記事為主，iPad Air 5的確是卓卓有餘。

iPad Air 5利用Apple Pencil 2繪畫，筆觸反應都算不俗，但論像真度還是iPad Pro較強。（林勇 攝）

iPad Air 5與Pro比併：跑分

不少人都會以iPad Air 5與iPad Pro直接比較，不單因為同樣配置Apple M1晶片，就連新機定位都非常相似，究竟兩機性能有沒有差別呢？最簡單直接就是跑分比較，看看在運算性能上有沒有分別，發現iPad Air 5的M1晶片竟然沒有遮蔽核心，性能基本上與iPad Pro睇齊，在GeekBench 5跑分上，CPU單核心、多核心及GPU性能（分數）相若。

iPad Air 5與Pro比併：Ram

若要硬說性能上最大分別，就是iPad Pro的1TB及2TB版本配備高達16GB Ram，比起iPad Air 5 8GB Ram的確在多功方面會較優勝，於Antutu跑分上可看到大約5-8%分數分別。不過對於iPad一般用家來說8GB Ram與16GB Ram使用上體驗不會有太大分別，除非是「重度」工作用家，如用來作曲、剪片等處理大量素材時16GB Ram才會有較明顯優勢。

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iPad Air 5與Pro比併：屏幕、USB

iPad Air 5與iPad Pro基本上在娛樂、工作表現都相當接近，但仍有一些地方iPad Pro比iPad Air 5稍為優勝。首先屏幕iPad Pro對應ProMotion技術，最高對應120Hz屏幕刷新率，在看網頁會更絲滑流暢，以及Apple Pencil繪圖時筆觸反應會更像真。另外，iPad Pro的Type C端子對應Thunderbolt 4，最高傳輸速度達40GB/s，比起iPad Air 5的USB 3.1 Gen 2最高10GB/s快4倍，如果時常需要利用外置SSD來存取相片、影片，的確iPad Pro會較出色。

iPad Air 5與Pro比併：鏡頭

另外，iPad Pro多一顆超廣角鏡頭及LiDAR感應器，對於需要時常收集3D空間數據的用家的確是一大賣點（雖然LiDAR都可用來計算景深數據來拍攝人像模式相片），不過一般人對LiDAR的需求不高，而且甚少會利用iPad來拍攝一般生活照，因此相信鏡頭差異對選購影響甚小。

👇👇iPad Air 5與其他配件👇👇

iPad Air 5與iPad Pro 如何選



總括而言，iPad Air 5明顯是將iPad Pro平民化的新產品，將大部份用家需要、而實用的功能保留下，售價相對稍便宜的選擇（如相同容量之下售價便宜約$1200）。而且iPad Air 5最便宜版本（64GB／WiFi）只需$4799（如教育商店更只需$4399），的確是更吸引的選擇。想有齊Apple Pencil、又可以有高性能工作的平板，而且又有多機身顏色選擇，iPad Air 5的確是較大眾化的選擇。

👇👇iPad Air 5與其他iPad機身比較分別👇👇

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iPad Air 5與iPad Mini 6及Air 4 如何選



基本上iPad Air 4論性能而言與iPad Air 5、甚至iPad Mini 6有點距離，除非坊間大特價比iPad 9（2021、$2599起）售價睇齊，才值得出手買舊款。反而iPad Mini 6跟iPad Air 5的定位不同，始終前者8.9吋屏幕，非常適合一般上網睇片及睇電子書之用。但用來剪片、文書工作（不對應SmartKeyboard／Magic Keyboard）較為不便，如學生或一般用家，想有一台靚仔、高性能、可用好幾年的萬能平板，相信iPad Air 5是不二的選擇。

iPad Air 5與Apple Pencil 2及Magic Keyboard可算是絕配。（歐嘉樂 攝）

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