iPad Air 5 開箱實測，記者實戰4大重點升級，比iPad Pro更值得入手！Apple早前發布會除了公布iPhone SE 3外，iPad Air亦順勢推出第5代。機身設計與上代幾乎相同，但內裡卻換上了Apple最強自家M1晶片！究竟今代效能如何？是否值得果迷入手？記者早在推出前約一星期已將新機入手，實戰數天作深度評測。
早前Apple發布會中登場的iPad Air 5，換上了自家最強Apple Silicon M1晶片，單看規格力逼iPad Pro。以比iPad Pro更便宜的價錢，卻可擁有超強效能的平板，是否真的值得入手呢？記者實測近一星期，與各位分享用後感，及深度評測，究竟與其他同級舊款的iPad比併，看看那一款最值得入手。
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👇👇iPad Air 5開箱及機身細節👇👇
iPad Air 5今次同樣推出5款顏色，包括上代同樣的太空灰、粉紅色及星光色（銀色）。而上代的天藍色則改為今次的深藍色，以及新加紫色機身選擇。
👇👇 看看iPad Air 5有哪些重點升級？以及與iPad Pro、iPad Mini 6及Air 4規格性能比併👇👇
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iPad Air 5工作、娛樂實測
記者實際使用iPad Air 5近一星期，上網、睇片、打機當然完全沒問題，睇Apple TV+、Netflix時，其對應5G網絡下，串流下載速度亦都比上代更快；打機就試《FFVII The First Soldier》及《原神》（開盡最高畫質），兩者表現都相當不錯，無論畫質及流暢度都與iPhone 13 Pro無異。另外，還實測iMovie剪片、SketchUP實試3D Modeling工作，iPad Air 5都可以跟iPad Pro同樣工作流暢。
再利用iPad Air 5配合Apple Pencil 2於Sketchbook及Procreate上繪圖，筆觸反應尚算不錯，但跟iPad Pro相比，始終後者120Hz屏幕會有更像真的筆觸反應，專業繪圖的用家還是iPad Pro是較好的選擇。不過如果只是單純利用Penbook app或備忘錄來寫字記事為主，iPad Air 5的確是卓卓有餘。
iPad Air 5與Pro比併：跑分
不少人都會以iPad Air 5與iPad Pro直接比較，不單因為同樣配置Apple M1晶片，就連新機定位都非常相似，究竟兩機性能有沒有差別呢？最簡單直接就是跑分比較，看看在運算性能上有沒有分別，發現iPad Air 5的M1晶片竟然沒有遮蔽核心，性能基本上與iPad Pro睇齊，在GeekBench 5跑分上，CPU單核心、多核心及GPU性能（分數）相若。
iPad Air 5與Pro比併：Ram
若要硬說性能上最大分別，就是iPad Pro的1TB及2TB版本配備高達16GB Ram，比起iPad Air 5 8GB Ram的確在多功方面會較優勝，於Antutu跑分上可看到大約5-8%分數分別。不過對於iPad一般用家來說8GB Ram與16GB Ram使用上體驗不會有太大分別，除非是「重度」工作用家，如用來作曲、剪片等處理大量素材時16GB Ram才會有較明顯優勢。
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iPad Air 5與Pro比併：屏幕、USB
iPad Air 5與iPad Pro基本上在娛樂、工作表現都相當接近，但仍有一些地方iPad Pro比iPad Air 5稍為優勝。首先屏幕iPad Pro對應ProMotion技術，最高對應120Hz屏幕刷新率，在看網頁會更絲滑流暢，以及Apple Pencil繪圖時筆觸反應會更像真。另外，iPad Pro的Type C端子對應Thunderbolt 4，最高傳輸速度達40GB/s，比起iPad Air 5的USB 3.1 Gen 2最高10GB/s快4倍，如果時常需要利用外置SSD來存取相片、影片，的確iPad Pro會較出色。
iPad Air 5與Pro比併：鏡頭
另外，iPad Pro多一顆超廣角鏡頭及LiDAR感應器，對於需要時常收集3D空間數據的用家的確是一大賣點（雖然LiDAR都可用來計算景深數據來拍攝人像模式相片），不過一般人對LiDAR的需求不高，而且甚少會利用iPad來拍攝一般生活照，因此相信鏡頭差異對選購影響甚小。
👇👇iPad Air 5與其他配件👇👇
iPad Air 5與iPad Pro 如何選
總括而言，iPad Air 5明顯是將iPad Pro平民化的新產品，將大部份用家需要、而實用的功能保留下，售價相對稍便宜的選擇（如相同容量之下售價便宜約$1200）。而且iPad Air 5最便宜版本（64GB／WiFi）只需$4799（如教育商店更只需$4399），的確是更吸引的選擇。想有齊Apple Pencil、又可以有高性能工作的平板，而且又有多機身顏色選擇，iPad Air 5的確是較大眾化的選擇。
👇👇iPad Air 5與其他iPad機身比較分別👇👇
iPad Air 5與iPad Mini 6及Air 4 如何選
基本上iPad Air 4論性能而言與iPad Air 5、甚至iPad Mini 6有點距離，除非坊間大特價比iPad 9（2021、$2599起）售價睇齊，才值得出手買舊款。反而iPad Mini 6跟iPad Air 5的定位不同，始終前者8.9吋屏幕，非常適合一般上網睇片及睇電子書之用。但用來剪片、文書工作（不對應SmartKeyboard／Magic Keyboard）較為不便，如學生或一般用家，想有一台靚仔、高性能、可用好幾年的萬能平板，相信iPad Air 5是不二的選擇。
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