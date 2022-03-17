Apple Thunderbolt 4 Pro 連接線｜Apple 「Peek Performance」推出了不少產品，如新 iPhone SE﹑Mac Studio﹑Studio Display 等，不過當中有一件沒在發布會公布的產品，竟受到網民熱烈討論，而且意見相當兩極。



Thunderbolt 4 Pro 連接線

Apple 發布會後，隨即在官網推出 Thunderbolt 4 Pro 黑色編織連接線，分別有 1.8 米和 3 米兩種長度選擇，同時在 Mac Studio 產品中也會包含一條 1.8 米的 Thunderbolt 4 Pro 連接線。一般對這樣連接線的概念都是幾十，甚至最貴原廠也只要數百元，不過 Apple 今次推出的 Thunderbolt 4 Pro 連接線就索價 $949（1.8 米）／$1,169（3 米）。

👉iPhone 13／13 Pro Max松嶺綠色實機開箱｜與上代對比機身有驚喜

網民看法兩極

連登就有網民開 post 指，Apple 開價太高，甚至認為：「食相難睇」。同時，也有人把 Thunderbolt 4 Pro 連接線和 Apple 擦拭布聯想一起，認為是果迷的信仰之物，根本不值這個價錢。

👉iPhone SE3選購指南｜3大容量方案適合哪類人、64GB隨時更抵玩？

不過有網民就持相反意見，笑稱：「無知真係好恐怖」，認為 Thunderbolt 4 Pro 的傳輸線價格本身就比較高，而且市面上極少有 2 米以上同規格的連接線，加上部分 Thunderbolt 4 Pro 連接線很多都不同時支援 DisplayPort 視訊輸出，因此對於專業使用來說，這條線不能說貴。

雖然不少網民出來解釋 Apple Thunderbolt 4 Pro 線的價值所在，但樓主仍堅持認為同樣是 1.8~2 米的 Thunderbolt 4 線，但 Apple 則貴上數百元，仍感到不解。其實對於專業使用來說，傳輸線的要求除了支援的格式外，穩定性和方便程度也非常重要，目前市面上的線大多只有 2 米長，唯獨 Apple 提供更長的選擇，而足夠的連接線長度可以為專業製作拿來不少便利，光是這已經很難直接評價Apple Thunderbolt 4 Pro 線是抵還是貴，還要衡量用家的用途。

👇👇連登網民兩極意見👇👇

+ 2

資料來源：LIHKG

👇👇相關圖輯：iPhone SE 3開箱與iPhone SE 2及iPhone 13 mini 細節比較👇👇

+ 12

同場加映：智能手錶過熱致網民被燙傷？專家提醒：小心一情況有機會造成短路



智能手錶過熱 兩大使用陷阱位｜智能手錶近年越來越多人推崇，不只可以簡易使用手機部分功能，更多人是被它的健康追蹤功能吸引。不過，近日就有網民開 post 指，自己戴智能手錶幾天後，手腕被燙傷。結果發現，原來戴智能手錶有兩個陷阱位，用戶很容易不小心就中伏。

想知為什麼會過熱？即睇：智能手錶過熱致網民被燙傷？專家提醒：小心一情況有機會造成短路