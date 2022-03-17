Netflix 分享帳戶將收費加倍｜近年人們看電影，很多時都習慣了利用串流平台，最主流的當然就是 Netflix。

然而用 Netflix 觀影的用戶，有不少都不是一個人用一個帳戶，而是將用戶名與密碼與多人（親朋戚友）分享，再大家一同分攤 Netflix 的訂閱月費 － 不過這種「開心Share」的方式，可能在不久的將來會成為絕唱。



Netflix 將向「非同住共享」用戶收取附加費

多人共享一個 Netflix 帳號在世界各地都非常流行，對於用戶而言，雖然會衍生一定的私隱問題，但變相也令 Netflix 的盈利大受影響，只是 Netflix 方面一直未有作出具體行動。

大大影響了 Netflix 未來投資新電視、電影內容的能力 － 其實就是「賺少了錢」的意思（圖 Netflix）

而在稍早之前，Netflix 官方就發出聲明，重申原先在基本及高級兩個方案中支援多裝置登入的功能，本來僅限於「同住者」使用，但 Netflix 方面留意到帳戶常常被用於多過一個家庭的分享使用、大大影響了 Netflix 未來投資新電視、電影內容的能力。

3 大地區 Netflix 用戶試行「額外用戶」附加費

Netflix 方面在聲明中並沒有明文禁止這種情況，但就表示由去年起已經積極研究在用戶付出更多月費的前提下，讓一個帳戶可以被多於一個非同住者分享使用，而這個新措施亦會於未來數星期起於幾個地區試行，分別為智利、哥斯達黎加以及秘魯。

身處這些地區的 Netflix 用戶將會加入兩項新功能，包括在他們的標準或高級方案帳戶中加入最多兩個擁有獨立登入密碼的額外子用戶，每個帳戶的額外月費會比原本的標準方案便宜，參考價格如下👇👇👇

另一方面，目前已經訂閱 Netflix 的用戶亦可以將帳號移至其他人的名下。

隨時要畀多一倍月費？

今次 Netflix 推出的多人共享方案，會在這三個地區試行之後再進行微調，但 Netflix 最終目標就是將之推行到全世界市場、以減少一帳號多人共用的問題。

沒錯從價錢上看，新加入成為「子帳戶」的月費是比原先的平價，然而主帳戶的月費沒有減少，同時 Netflix 又將可以分享同一帳戶的人數限制在 3 個人，變相讓攤分同一帳戶的人減少。

Netflix 原本就支援建立 5 個用戶 Profile，分享帳戶時有 5 個「朋友」就最清楚，但當然仍有不少帳戶是被多過此數的人共享（圖 Guardian）

以哥斯達黎加的月費為例，假設過往一樣是以 3 個人共享同一帳號的話，月費支出為 12.99 USD、平均每人支出為 4.33USD，但如果轉成新版本的共享方案，每人平均支出約為 6.33USD，即有差不多 50％ 的升幅。

而一般有分享帳號習慣的用戶，都不止得 3 個人共享、有時甚至是 5～6 人一同攤分月費，假設 Netflix 有辦法完全禁止多裝置共享，這批用戶的月費支出將可能上升一倍有多。

3 分鐘設定、用《Rave》同 Friend 同步煲劇

趁現在還可以「平價共享」Netflix 帳號，各位可以試用一個手機 App 就可以做到多機同步睇片，並且可以在同一畫面內進行語音／文字溝通。

今次為大家介紹的實用手機 App 為《Rave》，是一個影片播映共享平台，用戶除了可以參與世界各地用戶開設的公開影片派對，當然亦可以邀請朋友一同睇片，最重要的是它支援港人最常用的 YouTube、Netflix 平台，且沒有 Android／iOS 系統區隔，只要幾分鐘時間就可以設定好影片派對與朋友一同煲劇👇👇👇

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5 個超方便插件、即時提升 Netflix 體驗

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病毒、惡意程式（Malware）在今時今日可謂無處不在，除了早前多次報導在 Google Play Store 處偽裝成不同的 Apps 引導 Android 用家下載再盜取個人資料的木馬病毒之外，現在連不少人日日在看的 YouTube 影片都有潛在危險👉👉👉近日抗疫留家的時間增加，就連睇片都要小心提防。