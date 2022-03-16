內地兒童智能手錶安全性成疑｜為了保障兒童安全，不少家長會為他們準備智能手錶，以追蹤他們的位置確保安全。近日央視財經就針對低配版（入門級）的兒童智能手錶作測試，發現很多產品對私隱的保障嚴重不足，輕易就能取得手錶記錄的數據。



兒童智能手錶

與成人使用的智能手錶不同，大多兒童智能手錶的功能實質是為家長而設計，除一般支援的健康﹑運動﹑日歷等應用程式外，更會加入實時定位﹑人臉識別﹑視像通話等功能，讓家長可以隨時掌握小朋友的動向。

👉iPhone 13／13 Pro Max松嶺綠色實機開箱｜與上代對比機身有驚喜

很多家長為了保護兒童安全，為他們選購兒童智能手錶（Google圖片）

央視財經實測

有見及此，央視財經就在市面上找來一款有著過 10 萬銷售記錄的兒童智能手錶，交給一名兒童配戴。測試人員將一個帶有惡意程式的 QR Code 偽裝成抽獎遊戲，並貼在兒童家門口，透過掃瞄 QR Code 把惡意程式安裝在該智能手錶中，完成遠程控制手錶的目的。

央視財經指，黑客很容易就能利用這類抽獎 QR Code，吸引兒童掃瞄，而且惡意程式能得到手錶內的重要數據，包括位置﹑通訊錄﹑通話記錄，甚至是咪高鋒和鏡頭。

用著數吸引兒童掃瞄QR Code 以載入惡意程式（央視財經圖片）

測試人員在示範中，通過惡意程式偷聽到兒童的對話內容，更可以用鏡頭清楚看兒童做手工的整個過程。可見這類兒童智能手錶在私隱問題上，並沒有足夠的保障。

👉iPhone SE3選購指南｜3大容量方案適合哪類人、64GB隨時更抵玩？

央視財經解釋，這類入門級的手錶會有如此大的漏洞，原因是竟然仍使用沒有任何權限管理要求的 Android 4.4 系統，只要 App 要求什麼權限，手錶就會完全提供，而且不會有任何通知和授權要求。因此，惡意程式非常輕易就能從這類手錶中取得用家的數據。

智能手錶的 App 會過份要求授權，如「天氣」App 要求訪問裝置上的照片﹑文件（央視財經圖片）

另外，央視財經也有測試其他兒童智能手錶，而這款手錶是使用較新的 Android 9 系統。雖然使用 App 前，會彈出存取權限的提示，但當選擇拒絕後，App 就會出現閃退情況。即只要不允許權限，用戶就不能使用部分 App，這樣強制索取權限的 App 也非常大的危險性，只要為了使用 App 的功能而授權，兒童的位置﹑相片﹑通話記錄等數據就有機會被收集。

👉$2890買全新iPhone SE 2｜三平台折扣優惠 85折清貨成最平iPhone

部分香港家長會在淘寶﹑京東等內地網購平台入手兒童智能手錶（淘寶網站截圖）

雖說央視財經測試的是內地的入門版兒童智能手錶，不過其實香港有部分家長，也會在淘寶﹑京東等內地網購平台購買兒童智能手錶，入門級的只要 1~200 人民幣即可，因此吸引很多家長入手。

香港01 科技玩物組就向香港資訊科技商會榮譽會長方保僑先生查詢，有關兒童智能手錶私隱安全的問題，他認為家長購買兒童智能手錶前，應先了解該品牌的可靠程度，數據的加密方法如何，是否有足夠的保障；同時也要了解手錶數據的保存時間有多長，數據什麼時候會自動刪除等，才能放心選購該品牌的手錶。

資料來源：cnbeta

👇👇相關圖輯：消委會智能手錶／手環評測｜$899小米Mi Watch一項表現比Apple高👇👇

+ 31

同場加映：智能手錶過熱致網民被燙傷？專家提醒：小心一情況有機會造成短路



智能手錶過熱 兩大使用陷阱位｜智能手錶近年越來越多人推崇，不只可以簡易使用手機部分功能，更多人是被它的健康追蹤功能吸引。不過，近日就有網民開 post 指，自己戴智能手錶幾天後，手腕被燙傷。結果發現，原來戴智能手錶有兩個陷阱位，用戶很容易不小心就中伏。

想知為什麼會過熱？即睇：智能手錶過熱致網民被燙傷？專家提醒：小心一情況有機會造成短路