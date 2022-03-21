iPad Air 5 疑偷工減料｜Apple 第 5 代的 iPad Air 在上星期 3 月 18 日就正式在全球發售，真機亦陸續送到全球的預訂用戶手中，然而有一大堆用戶就在網上表達不滿，指新一代 iPad Air 的用料似乎大不如前、更對其耐用度感到不安。



搖晃可聽到機身「悲鳴」、iPad Air 5 用料太薄？

今代 iPad Air 5 由於在港幣 $4799 的價位就提供了 Apple M1 處理器的算力，發布時被認為是歷來性價比最高的 iPad 之一，自然也就有不少果粉急不及待下單、成為第一批 iPad Air 5 的用家。

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然而在首批 iPad Air 5 到手之後，就有大量用戶在網上發表意見，其中一位從 iPad Air 4 跳到 iPad Air 5 的用家表示、iPad Air 5 以鋁金屬物料所製作的背蓋對比上一代明顯要薄得多，將其握在手上的時侯甚至可以感覺到內置的電池，同時如果稍微施加壓力，更可以聽到機身內因零件互相擠壓而嘎吱作響。

該名用戶一口氣買入兩部 iPad Air 5（iPad Air 2022），但在收貨後就表明對其造工相當「震驚」（圖 Reddit）

為了引證此事，甚至有人拍片上載 YouTube👇👇👇

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此帖一出，Reddit 上的網民紛紛表示認同，更有人直指 Apple 為了賺盡而公然削減機身物料成本；另外有人為此更特地詢問當地 Apple Store 內的「天才」職員、表達這可能會令內置的底板、電池受損的擔憂，得到的回覆竟然是：「所以你才需要購買Apple Care 嘛」。

對於「偷工減料」的指控，Apple 官方暫時未有回應，但網民除了一味控訴 Apple，亦有人為 Apple 想出理由開脫，指出今代 iPad Air 的升級不少，尤其內置了apple silicon 系列中運算能力頗強、甚至與 iPad Pro 同級的 M1 處理器，成本應該不低，在機身其他位置稍為削減，無非都是想在成本與售價上取得更佳的平衡。

參考以下的幾大升級位，各位又覺得 Apple iPad Air 5 是否值得為其放棄機身強度？

👇👇 iPad Air 5 （2022） 4大升級重點👇👇

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