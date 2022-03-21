櫻花2022｜幾時先可以去日本？如非疫情，3月至4月一直是去日本欣賞櫻花的旅遊旺季！雖然現在連門口也未必出到，一樣可在家實時欣賞日本櫻花美景。以下有5個日本知名賞櫻勝地的實時直播cam、精彩YouTube片介紹！



即睇日本花見靚景．免去舟車勞頓

香港人去日本，其實多數也只是京阪神幾個大區，不少超靚櫻花勝地都需要坐長途火車巴士前去，就算你飛了日本也未必肯去。但現在靠live cam，就可以免去舟車勞頓，一開電腦即刻睇。

即睇日本花見靚景

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東京千鳥之淵：沿千鳥淵綠道走，散道步上有櫻花包圍，望向河對面岸亦可飽覽大量櫻花，還有浮在河上的點點櫻花瓣，美不勝收。



網上賞櫻連結：東京千鳥之淵直播鏡頭／東京千鳥之淵去年影片

東京千鳥之淵（日本旅遊局網頁圖片）

東京目黑川：目黑川最出名的就是小河兩岸的夜櫻，早幾年更在河邊開了大型的starbucks，好中產的賞櫻地區。



網上賞櫻連結：東京目黑川直播鏡頭／東京目黑川去年影片

東京目黑川（日本旅遊局網頁圖片）

大阪万博記念公園：《20世紀少年》太陽之塔所在地，一個公園有齊大量不同植物可供欣賞，因地方空曠，大風時會出現知名的櫻吹雪，畫面極美！



網上賞櫻連結：万博記念公園直播鏡頭／万博記念公園去年影片

万博記念公園（日本旅遊局網頁圖片）

奈良吉野山：關西賞櫻除了就腳的毛馬櫻之宮造幣局，必數奈良縣吉野山，山上有200種共三萬棵櫻花樹，分下千本、中千本、上千本和奧千本。



網上賞櫻連結：奈良吉野山直播鏡頭／奈良吉野去年影片

奈良吉野山（日本旅遊局網頁圖片）

白石川堤一目千本桜：位於宮城縣，需要花點車程時間、但你絕對不會後悔的美景，沿河兩岸有上千棵櫻花樹。更可以影到日本火車在櫻花盛開的樹木旁行駛。



網上賞櫻連結：一目千本桜官網（直播Cam故障待修）／白石川堤 一目千本桜去年影片

白石川堤一目千本桜（日本旅遊局網頁圖片）

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先看地圖尋找開花景點

日本全國開花日期各有不同，一般是由九州那邊開始，向東掃到大阪、東京、東北等地逐一開花，2022年東京區開花日子為3月20日，可以靠以下網頁看看開花地圖，每日有當地日本網民幫手update實際開花情況，尋找相應的live cam看直播。（https://sakura.weathermap.jp/）

（https://sakura.weathermap.jp/）

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香港一樣有櫻花睇

其實，本地港九新界同樣有能夠欣賞櫻花的景點，比如將軍澳香港單車館公園、城門谷公園等等，如果看畢日本的live view直播令你更家「櫻癮發作」，就一定要看看以下介紹，出發去看香港櫻花了。

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同場加映：One Piece｜路飛吃的不是橡膠果實？

路飛覺醒｜連登仔推斷他的真正能力｜《One Piece 海賊王》但作者尾田榮一郎在最新一期漫畫連載中，公開鋪陳25年的真相：「橡膠果實」原來只是煙幕，路飛另有真正能力、即將覺醒！ 全文在此 👉👉One Piece｜路飛吃的不是橡膠果實？海軍畏懼的神級能力即將覺醒