《海賊王》路飛人人果實尼卡五檔覺醒｜黑鬍子早已劇透太陽神誕生

《海賊王》路飛尼卡果實能力覺醒｜《One Piece》上回講到，路飛被獸王海道擊至倒地，但臉上卻流露笑容、開始液化、氣化。在最新一話漫畫連載「1044話：解放的戰士」中，路飛的真正能力覺醒開五檔，使出人人果實幻獸種尼卡形態太陽神能力！尤如悟空變超級撒亞人藍神一樣屈機！有網民質疑尾田是「寫到冇橋」才硬生生扭橋，路飛一直都只有橡膠能力，為何忽然變太陽神？現在來一起分析……



全故事中最惡的惡魔果實

路飛吃下的「人人果實．幻獸種．尼卡」有可能是全個海賊王世界中，最屈機最惡的一粒惡魔果實，足以令世界政府高層五老星打尿震，800年來他們仍無法完全回收的「橡膠果實」，還有另一個「真正名字」；也可以說，他們不想再有人擁有這果實的能力，才為他作了「橡膠果實」這假名、隱藏其真正能力。在《One Piece》故事開始時，紅髮從CP9手上搶走了「橡膠果實」，並安排路飛食下，25年後，路飛的真正能力要被解開了！今集路飛終於使出真正能力了！

路飛吃下的惡魔果實是：「人人果實．幻獸種．尼卡」。

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8張圖卡解釋 路飛成為太陽神早有伏線

有網民質疑這個神展開新劇情的矛盾位，因為惡魔果實能力者，在吞吃果實一刻，腦中就會完全清楚自己獲得了甚麼能力。為何路飛一直以為自己是橡膠果實的能力者？尾田如何解畫？

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【伏筆1】路飛是千陽號船長

路飛由好隊友梅尼號沉沒後，重建新海盜船「千陽號」時，可能尾田已經決定安排他成為太陽神。

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【伏筆2】太陽神也能用火拳

直覺覺得，路飛最終一定會擁有亡兄艾斯的火拳能力，太陽神用火拳，合情合理吧。

【伏筆3】5月5日生日有玄機

有人發現路飛5月5日生日都是一個伏線，一早已透露他是太陽神尼卡（太陽の神 ニカ），原來五字可以拆力ニカニカ，笑了，網民想像力和「磨擦力」（觀察力）真是十分可怕！

以上是記者以最新一話連載兩張網上流出圖片所作的推測，旨在以讀者角度一起估計劇情發展，當中或有不足及錯誤之處，還請見諒。

