最近網上流行玩「達人檢定挑戰」，由香港地理、港產片、iOS，上至天文下至地理都有同好用心製作問題集。記者自己是一個《機動戰士高達Gundam》迷，最近試玩了「第十三屆高達迷檢定挑戰」（其實之前並沒有1至12屆，這是《G高達》的gag），非常感謝同好無償製作了這個測試，考考自己對高達的認識！



高難度問題考起fans

問題的難易度由淺入深，後尾部份如果完全不上網搜尋資料，真的相當有難度，好像那些機體輸出力排名，那會記得住。記者也只是想像各款機體的大小去推斷，MA級一定比MS大出力，又給我撞到全中，都幾自豪，極推薦大家一起玩！

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《高達X》排在U.C.世界時間線？網民提出疑問

在一眾問題中，記者對「以故事時間線排列作品，1為最接近（1）U.C.0000，10為最遠」這條問題就有點疑問。10部作品中，單單有一部簡稱作《X》的，一般認知上《X》是非U.C.系列的《新機動戰記高達X》，不應該出現在U.C.時間線上。再看看，10部作品中又出現《鋼鐵之七人》、《DUST》兩部屬《機動戰士Crossbone高達》（即：海盜高達）系列的漫畫，記者很自然會推斷這《X》即係指《Crossbone Gundam》。

誰知道！我錯了！「高達迷檢定挑戰」的製作人，真的認為《X高達》屬於U.C.系列，排列在時間線的第10位中……

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逐點分析為何《X》不應列入U.C.高達系列

+ 4

在此再次強調，很感謝製作「高達迷檢定挑戰」的師兄，一個人寫了那麼多問題，亦註明可能有錯，歡迎指正。提出來只想跟各位研究一下，並沒有挑戰、質疑對方對高達的認知。反而很佩服作者可以從40幾年，不同年代的高達系列中選出如此多的問題，有深有淺，作者絕對是高達達人！

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