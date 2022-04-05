消費券電訊商優惠｜政府將在 4 月 7 日發放今年首期共＄5000 元的消費券，如果你還未決定好到手後想買甚麼，或是近期有購買手機的需要就先不要太著急，因為各大電訊商為求讓市民手上的＄5000可以盡數用在他們的服務之上，都趁此機會大推減價優惠，其中更不止一間推出上台出機+5G Plan 的「一口價」。



Smartone：上台出機最送超過＄10,000 優惠

首先 Smartone 方面，新客戶如果選購 指定手機，並即時上台簽約 28 個月，即可以享有機價減免之餘及豁免行政費，另會加送＄2240 的月費回贈及一系列增值服務，優惠總額最多為＄10,328。

👇👇👇各機型號及月費減免資料見下圖👇👇👇

雖然優惠吸引，但 28 個月的合約期的確頗長，而且動用的金錢其實也大大超出了消費券的範圍，如果不想被縛長約、又只想善用消費券的額度的話，可以留意他們的 5G SIM 計劃或加入 5G 家居寬頻的套餐，多月服務費總和都未超出＄4000 範圍。👇👇👇

Csl、1O1O：「限量激搶消費優惠」、連 PS5 都有得賣

香港電訊 HKT 旗下的 csl 及 1O1O 的消費券優惠，就較為專注在線上／線下舉行的購物減價折扣，由2022 年 4 月 7 日於下午 4 時正式開始，全港市民可於 csl / 1O1O 消費券推廣網頁上揀選限定優惠產品， 再預約指定日期及時段，親身到指定 csl 專門店、1O1O Center 或與網上銷售專員選購精選限量產品，當中包括：

－Machino M6 迷你手持風扇（優惠價：港幣 1 元）

－Bose 無線耳塞（優惠 價：港幣 799 元）

－iPhone SE（第 2 代）64GB（優惠價：港幣 1699 元）

－10.9 吋 iPad Air（第 4 代）Wi-Fi + 流動網絡 64GB（優惠價：港幣 2900 元）

－AirPods（第 3 代）（優惠 價：港幣 749 元）

－PlayStation 5 主機（建議零售價：港幣 3,980 元）等

而在月費優惠方面，HKT 方面就較為直接，分別在 csl. 及 1O1O 旗下推出兩個全期費用剛好共＄5000 的月費計劃，兩者皆提供 30GB 的 5G 數據用量、且會加送 1 年的 1000M 光纖寬頻服務，只不過合約期就會有所不同👇👇👇

3HK：＄5000 當＄8000 用

3HK 方面就推出了數個套餐，並以「一口價」方式推銷，其中最為抵玩的有原價達＄8000 的 2 年任用數據的 5G 家居寬頻，只需要一口價＄5000 即可以簽約，而且再額外加贈 26000 的易賞錢積分。

另外購買 Samsung Galaxy A22. 5G 以及 iPhone SE(2022) 都有類似優惠，分別提供 30GB 及 100GB 的數據用量選擇。👇👇👇

如果上述的月費計劃不合心意，3HK 另有兩個一口價套餐，只要是 3HK／Mo+／SoSIM 的新上台客戶，就可以優惠價約＄5000 入手三件指定產品👇👇👇

中國聯通：一口價＄5000 買手機+5G Plan、最多慳＄11000

中國聯通亦推出了多個「一口價」優惠套餐，全部都標價＄5000，而套餐內容各異，都是一部手機搭配不同數據用量的 5G Plan，各套餐手機型號及數據用量如下👇👇👇