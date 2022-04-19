消費券發放後，假期的商場人山人海，特別是豐澤﹑百老匯﹑Apple 這類數碼家電舖頭，不少人都傾向用 $5,000 消費券補貼買手機﹑電腦﹑家電等價格較高的產品。近日，有網民在連登發文：「我係咪俾豐澤呃咗」，發現新買的手提電腦，保養開始日期竟與事主的購買日期有出入，認為當中有詐。



出廠保養

網民於 4 月 18 日在豐澤買了一部全新的 HP 手提電腦，回家後打算在 HP 官網登記保養，但在官網上發現保養早在 4 月 4 日已經開始，比起自己的購買日期提早了 2 星期，因此懷疑產品在之前已被人使用，以及登記保養才出現這個問題。

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其他網民看到這個 Post 都哭笑不得，向事主解釋其實這個情況是出廠保養，即產品推出市場後開始計算的保養日期。以往保養的要求都必須要有單，但現時可能有人會不留單據或產品經抽獎得到，因此部分品牌會自動預設出廠日期為保養開始日，只要能對到產品編號，也能有一定日子的保養期。

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可以將產品收據寄去Apple，更新購買日期和保養到期日（Apple 官網截圖）

跟單保養

「哪如果我在出廠半年後才買該產品，保養期豈不是只有半年？」其實這個情況大多不會發生，因為只要有購買單據，產品的保養期就會由購買日開始計算，部分品牌更有網站提供更新保養資料，只要輸入單號和購買日期，就可以更新完整一年的保養時間。

以 Apple 為例，如 AppleCare 的日子有誤，只要把原銷售收據寄給 Apple，就能夠更新購買日期和保養到期日。不過有一情況例外，就是某些品牌會根據網購日期開始起計保養開始日，因此郵寄的時間也會包括在保養日內，而非收到產品打開使用後才計算。

資料來源：LIHKG

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