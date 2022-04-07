iPhone SE 3音訊成績出爐　DxOMark中高階手機獲70分排在這位置

以高效能價格比為賣點的蘋果中價 5G 手機 iPhone SE 3，除配備 A15 仿生晶片擁有一線運算表現外，其音訊表現同樣不錯。較早前評測網站 DxOMark 公佈了 iPhone SE 3 的音訊表現，以 70 分良好成績在中高階手機榜排行第三。



根據 DxOMark 網站公佈的測試內容，iPhone SE 3 在音訊部份獲 70 分總分，其中播放部份獲 69 分、錄音方面就得到 74 分良好成績。雖然 iPhone SE 3 未具備 3.5mm 耳機端子，不過其提供 Dolby Digital Plus 聲效，聲音播放擁有低失真高動態表現同時，良好用料設計亦讓裝置在音訊全開時，較其他產品擁有更好的聲樂播放表現。

+ 5

同樣在錄音功能方面，iPhone SE 3 提供穩定優質錄音能力，即使受限於硬件配置，在高低頻兩端細節仍有改善空間，但其在高 SPL 場合音訊平衡處理出眾、幾乎沒有失真。iPhone SE 3 音訊 70 分成績，在手機總榜排行三十一位、中高端裝置排行第三，僅次於小米 Mi 10S 跟 Google Pixel 6。

延伸閱讀：

【水貨行情】Pixel 6 系列水貨低見$4,300!

有4G、有2K 10吋屏幕，teclast T40 Pro 測評！

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】