Samsung S22 Ultra/小米12 Pro｜3大測試比拼　OLED帶來優質觀感

從功能機時代開始，屏幕就與用戶間產生了簡單的聯繫，隨着智能手機的飛速發展，屏幕素質一類的話題被推向了風口浪尖。屏幕作為我們與手機產生聯繫的重要組成部分之一，能帶來在觸覺、視覺、感知上的極致體驗。



目前，市場中表現最好的屏幕便是OLED，得益於機發光體材料的特性，在屏幕亮度、顯示細膩度以及色彩方面有着不錯的表現。如今，市面上大多數的旗艦手機均採用了Samsung 製造OLED屏幕，那麼用了Samsung 屏就一定能帶來優質的觀感嗎？很顯然這是一個偽命題，為了驗證同品牌同材質的屏幕搭載在不同手機中的差異，我們決定採用Samsung Galaxy S22 Ultra與小米12 Pro來一場針尖麥芒的對決。

▼▼▼率先睇２部手機外觀▼▼▼

1）Samsung Galaxy S22 Ultra VS 小米12 Pro參數對比

Samsung Galaxy S22 Ultra正面為一塊6.8英吋挖孔屏，最高支持3088×1440分辨率，採用了第二代動態AMOLED屏幕技術，支持120Hz自適應刷新率、1750尼特的最高亮度。最關鍵的是，它採用了視覺增強器技術，可以根據環境亮度改變顯示屏的對比度和顏色，有效防止在最大亮度下褪色情況的出現，使Samsung Galaxy S22 Ultra的戶外能見度也更加優秀。

Samsung Galaxy S22 Ultra（中關村在線授權使用）

小米12 Pro正面為一塊E5材質6.73英吋挖孔屏，支持最高3200×1440分辨率，16000級亮度調節，10.7億種色彩顯示，採用了第二代LTPO技術可以實現1-120Hz自適應刷新。此外，這款屏幕的局部峰值亮度達到了1500尼特，還搭載了Dolby Vision杜比視界，能在影片播放方面帶來優質的表現。

小米12 pro（中關村在線授權使用）

綜合來看，Samsung Galaxy S22 Ultra與小米12 Pro這兩款機型在屏幕硬件方面不相上下，但是想要獲得優質的觀看體驗，僅關注屏幕參數比較蒼白，優秀的硬件缺乏調優也很難將屏幕的潛在能力發揮出來。接下來，我們將通過幾項簡單的實測為大家全面分析這款手機在屏幕顯示方面的差異。

灰階測試

首先，我們先對兩塊屏幕進行灰階測試，這項測試主要是對比屏幕最暗的黑到最亮的白之間的亮度層級關係。明暗對比和黑白顏色過渡方面的表現，圖像越清晰，過渡越自然則越好。在測試前，兩款手機均開啟WQHD+分辨率，系統推薦的色彩風格，統一屏幕顯示亮度。

根據測試，僅憑肉眼很難區分出兩款手機的差異，都能很清晰的先顯示出來。在灰階測試中的表現都很不錯，但當我們將設備放在放大鏡下再次觀察屏幕時，很明顯Samsung Galaxy S22 Ultra會更優秀些，各灰度格之間界線更加清晰，暗部的細節表現越突出,在玩遊戲或者看高清電影的時候觀感會更加出色。

影片對比

一塊優秀的屏幕在看影片時也能為大家帶來不錯的體驗，由於在觀看影片時中可能會出現較暗、較亮等多種場景，為了應對複雜的影片內容，兩款機型均搭載了HDR智能畫質增強處理，不僅能夠呈現的明暗細節更多，色彩更豐富，還能最大程度地還原真實場景。接下來，我們通過影片實測一起來看看。

影片對比：Samsung Galaxy S22 Ultra vs 小米12 pro（中關村在線授權使用）

通過實測我們不難發現，即便是小米12 Pro開啟了 Dolby Vision杜比視界，在顏色方面與Samsung Galaxy S22 Ultra仍有一定差異。Samsung Galaxy S22 Ultra的屏幕顯示更加豔麗，圖像看起來非常逼真。由於兩款機型均支持10bit顯示，能讓手機呈現出更好的色彩漸變精細度，在純色的背景下更為明顯。

陽光屏測試

陽光屏是指動態對比調整，能夠根據光線強弱自動調節屏幕效果，對過爆的地方降低對比度，對過暗的地方增加對比度。簡單的說就是可以讓你在陽光下更清晰的看清屏幕。小米12 Pro支持1500nit局部峰值亮度，而Samsung Galaxy S22 Ultra支持1750尼特的最高亮度。

通過測試，我們不難發現兩款手機在最高亮度方面的差異肉眼可見。在測試過程中，Samsung Galaxy S22 Ultra的局部峰值亮度很容易被激發出來，而小米12 Pro面對強光時的反應有些遲鈍。

總結

通過測試我們可以得出一個結論：相同品牌相同材質的屏幕被搭載到不同的手機中會有截然不同的表現。這樣結果的原因主要是各廠商對屏幕的調教水平以及調教不同的側重而造成的，如果說優質的屏幕沒有好的優化能力，那麼很難激發出屏幕的真實能力。手機屏幕作為用戶與手機溝通的橋樑，讓我們與手機之間進行交流、產生密切聯繫，優秀的屏幕能為我們在觀感上帶來更好的體驗。

Samsung Galaxy S22 Ultra作為今年Samsung 發布的年度旗艦機型，不論是硬件能力還是軟件調優方面做的都非常出色，Samsung Galaxy S22 Ultra依然有實力扛起「Android機皇」這面大旗。

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