3種徵兆暗示你要換手機　不能更新系統已經是明示　你還不去換？

前陣子我和朋友們去吃飯，進飯館的時候需要掃健康寶的二維碼，但尷尬的情況發生了，別的人很快都掃完了，我的手機居然在轉圈圈，之後更是出現了黑屏的情況......直到我重啟手機之後在朋友和飯館工作人員充滿「鄙夷」的目光下掃出了健康寶。當天，我就去京東商城下了單換了台手機。也恰巧借這個機會和大家聊聊我們手機出現甚麼情況就該換掉了。



1）卡頓黑屏耽誤事

就像我開篇那種情況，打開個小程序都需要重啟重置（除了信號問題），打開個App都要轉圈圈等待，甚至解鎖手機都比較費勁，這就比較耽誤事了。首先，我們遇到類似情況，建議先看看需不需要刪減些App或影片/照片，用來給手機減負，如果還不能緩解手機的卡頓現象，我們再嘗試備份完重要的資料後恢復出廠設置試試。如果以上操作都沒有太大改善，建議還是儘快更換新手機吧。

▼▼▼手機出現這３種徵兆就應該換新機！▼▼▼

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2）續航衰減一天N充

除了肉眼可見的卡頓之外，另一個讓你能夠明顯感受到的就是電池「不禁用」了，一天兩充甚至N充，半天多電池基本就見底，即便隨身帶著移動電源也沒甚麼安全感。遇到這種情況建議可以先去換次電池，應該還能再戰1-2年，但如果更換過2次以上的手機，建議續航再次衰減的時候（電池健康低於80%），還是直接換機吧，因為更換過2次以上的手機，手機內部的半導體元器件也基本老化了。即便你更換了電池之後也不會帶來太大的改善，所以該換換吧。

3）更新已經不支持

除了上面兩種我們自己可以發現的情況之外，其實來自手機廠家也會給出各種暗示，比如全新的系統更新和推送不再支持我們手上的手機，再或是廠家官方宣佈不再支持某些機型的售後維修等訊息的出現，基本已經被官方宣告了該機型走向了「暮年」，如果不是特別的情懷，建議大家儘快換掉手上的「年份」手機吧，畢竟官方都不支持系統更新維護的手機之後App的支持也會越來越少。

除此之外，只要影響到我們日常正常使用了，或需要巨大的維護成本來支撐這款手機的使用，比如手機空間已經很明顯不夠使用的時候，我們就需要考慮更換手機了。當然，這只是換手機更換手機的徵兆，如果我們鍾情手上的手機就儘量愛惜使用，避免發生類似情況即可，保持良好的用機習慣，手裏的手機依然可以再戰三年！

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