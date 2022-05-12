金爆主音鬼龍院：淘寶這外置電不對勁！《鐵拳》監製發現爆笑真相

多次參加NHK紅白歌合戰，日本人氣樂隊金爆（Golden Bomber）主音：鬼龍院翔，近日在twitter貼了一張淘寶上的充電寶（外置電池）相片，表示有些可疑之處，吸引了17萬like，他跟網民一起研究，並發現了天大「秘密」！常常在淘寶購物的香港網民，應該可以跟他說一句：少年你太年輕了……



日本歌手在淘寶上了震撼一課

鬼龍院翔既會作歌又會唱跳，在日本娛樂圈是公認很會玩的「渣男」，但在淘寶購物的知識還太淺，他在twitter張貼了數張日文的淘寶介面手機截圖，當中有一枚可以用姆指和食指單手拿起，自稱超大容量的20000mAh外置電，更表示可以帶上航機，這樣好用產品由8300日圓劈價至4980日圓（約300港元），的確相當吸引，但鬼龍院翔並不是推介人買，他表示：「我並不是想責備任何人，但我真的覺得有些不對勁的地方，想跟大家確認一下。」究竟發生甚麼事呢？網民很快就發現真相，相當好笑！

鬼龍院翔在twitter張貼一張截圖至淘寶國際版的外置充電圖片，表示覺得有點不對勁。

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神展開！《鐵拳》黑超監製早已發現真相！

這個tweet吸引了17萬like，3萬7個share，更意外引來格鬥遊戲《鐵拳》系列知名的「黑超監製」原田勝弘回應！

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淘寶當然也有良心商家，但當都有不少人渾水摸魚，導致不少買家中伏。量網民就曾分享自己的網購中伏體驗，很多中伏例子都離譜得令人難以相信，正在網購揀商品的你，不妨先停一停看看以下爆笑中伏例子：

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