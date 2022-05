Apple 以iPhone、iPad、Mac機等型格數碼產品,成為全球最有錢科技公司之一,然而不少果粉認為,自從教主 Steve Jobs 喬布斯病逝,由Tim Cook接手後的蘋果電腦公司,雖然股價愈推愈高,但已失去設計靈魂,產品不斷炒冷飯,連首席設計長Jony Ive亦被迫走。早前美國記者Tripp Mickle推出新書《After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul》(後教主年代:蘋果如何有錢無靈魂的萬億美元公司),爆出Tim Cook大手改革apple公司架構,前首席設計長Jony Ive因意興闌珊並選擇離開Apple inc。



Apple Watch 成分手導火線

該作品先解釋了Jony Ive 與Steve Jobs二人合作無間,共同研發了經典透明糖果盒 iMac,一機打救了正日漸走下坡的Apple。而當喬布斯去世,新主Tim Cook只注重數字,對設計興趣乏乏,不會像Jobs一樣常常進出設計工作室,令Ive感到被孤立。

有傳Tim Cook 與 Jony Ive 因Apple Watch的市場取向而意見不合,令前者決定離開。(Apple圖片)

《After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul》Tripp Mickle著

而真正令Jony Ive決定離開Apple的原因,是二人就Apple Watch行時尚名錶還是健康智能錶路線,出現意見分歧。Jony Ive 以身心俱疲為理由,有意離開Apple,Tim Cook知道心這首席設計師已有離心,更加將Ive明升暗降,安排他出任首席設計師,實際是逐步安排親信接手,架空Jony不想他主導研發,以免他一旦離任後會影響Apple股價。

Jony Ive 戴上的Apple Watch,竟是導至他離開Apple的導火線?(Apple圖片)

Jony Ive 暗串Tim Cook 不重視藝術

其實Steve Jobs也是一個口才出色的推銷員,能夠以簡單易明,搶眼的方法向全球推廣iPhone及其他Apple 產品。但更重要的是他很有品味,而且對設計團隊有近乎偏執狂的高要求,才會跟Jony Ive 創生化學作用。

懷念Jony Ive + Steve Jobs主導Apple時創意主導的時代。 (Apple公司圖片)

2019年,Jony Ive 去意已決,一晚他安排設計團隊一同看電影《Yesterday(昨日奇蹟)》,暗指自己在Apple內面對藝術與商業之間的衝突,並表示藝術需要生存空間和支持才能成長。及後Jony正式向團隊宣布自己在Apple的時代已結束,之後會開設LoveFrom 設計公司,與另一位Apple系設計師Marc Newsom共事,擔任蘋果顧問。

蘋果有證實,Jony Iven有分參與設計7色M1 iMac,很可能是他在Apple中最後設計的一款產品。 (Apple公司圖片)

連登手機台巴打:藝術冇王管咪一樣做垃圾

不過,連登手機台向來都不是Apple忠粉,有網民分享這段情報後,反而有大量連登巴打認為Jony Ive也不是甚麼好東西,曾設計出很多垃圾product,失去Steve Jobs監管後,Jony留下來也只會變得無人駕駛,其實離開也是正常。Apple 最需要的是下一代創意靈魂,而不是再抱著十幾廿年前的iMac和iPhone 自high食老本。

連登討論區截圖

更多人認為「而家Apple產品唔掂」只是一班Steve死忠廢老「講舊屎」,自我感覺良好、先入為主的錯覺,反指19年後Apple產品「越嚟越掂」。亦有人認為Tim Cook因Apple Map的失敗解雇地圖部門主管後,Jony Ive 要同時主導hardware + software,的確會太過吃力,由Ive主理的ios7被公認非常失敗。以下是一些Jony Ive公認最成功、最垃圾的設計,你又點睇?

Apple前首席設計師 Jony Ivn 最佳/最差 5大設計產品

Apple前首席設計師 Jony Ivn 最佳設計產品

1. iMac G3 (1998)



2.iPod (2001)



3.iPhone (2007)



4.Apple Watch (2015)



5. Apple Park (2017)



Apple前首席設計師 Jony Ivn 最差設計產品

1.Siri Remote 第1代(2015)



2. iMac G3 冰曲球滑鼠 (1998)



3.第1代Apple Pencil (2015)



4.Magic Mouse 2 (2015)



5.The G4 Cube (2001)



