4招教你提高手機儲存空間　雲端儲存較穩陣　第三方擴容風險大

最近我的手機儲存空間又告急了，拍個照片打開個文件都會提醒我手機儲存空間不足，讓我及時清理。手機用了不到3年，我已經做了3次格式化了，每次格式化前都要把手機內大量的照片視頻，文件，備忘錄內容傳到電腦上，或者做上備份，讓我甚感繁瑣。



為了能一勞永逸的解決儲存空間問題，我研究了多種提高手機儲存空間的方法，在這裡也分享給大家。

▼▼▼即睇如何提高手機儲存空間！▼▼▼

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1）官方擴容服務少，很多用戶選擇第三方

手機擴容的原理就是把手機內原來的硬盤拆下來，換上去一塊大容量的硬盤，再經過讀取原硬盤數據，為新硬盤寫入底層數據，刷機恢復資料等過程完成擴容。

目前華為官方支援手機擴容服務，需要先把手機郵寄過去，官方擴容好再郵寄回來，耗時15天左右。目前提供官方擴容服務的手機還是比較少的，因此很多想擴容的用戶紛紛選擇了第三方擴容。

2）第三方手機擴容有風險，選擇需謹慎

但是第三方擴容還是存在一定風險的：（一）第三方手藝不精，導致擴容失敗甚至無法開機。手機擴容是個技術活，操作不當不僅不能提高手機儲存空間，還可能有燒壞主板等問題出現。 （二）第三方硬盤貨源不確定，擴容後手機穩定性下降。一些商家為了提高自己的收益可能會選擇劣質的硬盤，更換後會導致手機的存儲穩定性受到影響。 （三）第三方擴容後失去手機官方保修。已經決定就在第三方擴容的用戶，最好還是在官方的保修期之外再進行擴容，因為手機一旦被第三方進行了擴容服務，就會失去了官方的保修服務。

3）雲存儲不失為一種增加儲存空間的方式

現在手機都會提供雲存儲服務，一般都會有幾GB的免費雲空間，之後想要再繼續使用雲空間就要開始繳費了。相較於300-500元的擴容服務，一個月幾塊錢的雲存儲服務更加便宜。但是參訪了幾位同事，他們多數都是偏向於擴容服務，感覺就像是花多少錢買斷了存儲服務似的。選擇的不同也源於不同的消費理念，如果能夠接受雲存儲付費，雲空間不失為一種好的增加儲存空間的方式。

4）相較於第三方手機擴容，買個USB手指風險更小

手機電腦通用的雙頭USB手指現在的價格也比較便宜，電商平台上70-80元就能買到一個128GB的雙頭USB手指，非常小巧。這個方法可能沒有擴容之後使用那麼便捷，用的時候需要插到手機上，但是相對第三方手機擴容，還是更加保險一些。

以上說了幾種增加硬件儲存空間的方式，其實能從根本上解決手機儲存空間緊缺問題的，還是需要自己養成良好的手機儲存空間使用習慣。對於平常拍攝的照片、視頻進行及時的分類、歸納，不用的一些文件或者照片定期清理，這樣會讓手機運行更加輕鬆。否則即使買了512GB的手機，有一天儲存空間還是會滿，到那時整理起來就麻煩多了。

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