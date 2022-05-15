神人同事至今仍使用64GB手機　選擇低容量電話的動機到底是甚麼？

前幾天，我正在寫稿，恰好有個同事的手機突然滿了，我們就聊起來手機存儲的話題，他手機256GB的，由於平時喜歡拍視頻，在地鐵裏沒什麼信號，只能用手機緩存一些電影在上下班路上看，再加上微信、QQ、王者榮耀和一眾App，基本上手機沒用多久就滿了。確實，現在單一個手機的系統7-12GB大小，微信也要10-20GB左右，再加個經常玩的手遊，王者榮耀/原神這種遊戲普遍在3.9-10GB大小，再加上日常拍照、視頻以及緩存些自己喜歡的音樂或連續劇，感覺現在手機即便128GB都有些「捉襟見肘」，眼見着各大廠家也在陸續推出512GB甚至1TB版本的手機。



而就在這時我另一個同事悄無聲息的看向我們並冷冷的說了一句：「我現在還在用64GB的手機呢。」之後他闡述了他是如何在這個1TB手機都「屢見不鮮」的時代依舊在使用64GB手機。

▼▼▼即睇他是如何做到仍使用64GB手機？▼▼▼

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1）用64GB手機的動機

他首先告訴我們為什麼他在這個追求大容量手機的時代卻反其道而行之選擇了小容量64GB版本的手機。他的理論也很簡單:手機就是個常換常新的日用品，一台手機最多用兩年，到時候也得換，而你買大容量的手機可能存儲還沒裝滿呢，你就換手機了。

入手小容量手機首先可以很好的控制手機購買預算，在你手機升級換代的時候不至於「虧」太多。他說的確實不無道理，因為無論你買的是512GB的甚至是1TB版本的手機，到你出二手的時候和64GB版本的手機不會相差太多，從這個角度來看確實如此。

2）他是怎麼「爽玩」64G的

在這之後他有分享給我們他自己日常使用64GB手機的「心得」。第一原則，除了原生系統和日常必要的App之外，前天App能不裝就盡量不裝了，或者像一些日常不怎麼用但有時候還需要拿出來掃碼登錄的App，也盡量不裝，非必要不安裝。

遊戲最多裝1-2款遊戲。平時，定期清理App緩存尤其是微信、支付寶等體積大戶App。最神奇的是他沒有使用任何雲App。即便如此，他64GB的手機依然保持着10GB的剩餘空間。

3）大容量誰不嚮往

不過，最後他其實也表達了大容量手機確實很吸引人，至少大部分人都喜歡那種不為手機存儲空間而瞻前顧後的爽快感所吸引，他本人其實也是很想體驗大容量手機的爽快感。

但一方面生活不易要控制購買手機的成本，另一方面他即便能買得起512G甚至1TB的手機他依然還是會選擇入門款手機，因為對於他來講足夠了。

大家在日常選購手機的時候首先也要從自身使用習慣上出發，另外就是基於你的預算出發，再去選擇適合自己的手機產品。不要盲目跟風，別人有高刷、快充、大內存、大容量我們也得有，理性看待手機性能。別被廠家和那些所謂的KOL節奏，迷失自我。

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