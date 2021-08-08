前陣子在蘋果春季發表會上，蘋果一口氣帶來了全新搭載 M1 處理器的 iMac、iPad Pro、紫色 iPhone 和 AirTag 藍牙防丟裝置。讓許多果粉殷殷期盼著產品上市、摩拳擦掌準備入手最新設備，尤其是手上仍正使用著服役多年的老 Mac 或MacBook 筆電的用戶，還得想辦法讓卡頓的電腦繼續撐到買到新品那天。



有鑑於此，不論是還不打算汰舊換新的人，又或等著新電腦到手的過渡期間，想讓手邊的 Mac 裝置多撐一段時日，卻又不想花多餘的錢升級硬碟裝置，那麼其實可以透過電腦內建的功能自我管理儲存空間，下文將教你七招清理並最佳化 Mac 存儲空間的方法，讓你的電腦不再卡頓。

檢視你的 Mac 剩餘空間

首先，在正式清理電腦空間之前，可以先查看 Mac 勝於多少空間可用，以及電腦空間都被哪些檔案佔滿，而這些檔案類型也會以不同的顏色區隔開來，方便使用者快速檢視。

1. 儲存在 iCloud

相同於將 iPhone 上的照片、影片等檔案丟到 iCloud 中備份一樣，在 Mac 電腦上也能選擇將檔案「儲存在 iCloud 中」，如此一來，系統便會將你桌面上和近期打開過的文件保留下來，長時間未開啟的檔案則會上傳至 iCloud，而儲存在 iCloud 的檔案會顯示「下載 」圖示，日後只需點擊兩下就能下載原始檔案，不過這個方法一樣會占用到你的 iCloud 雲碟空間，建議有升級購買 iCloud 空間的用戶使用。

2. 最佳化儲存空間

另一個節省 Mac 空間的方法是透過「最佳化儲存空間」，讓系統自動刪除已觀看過的 iTunes 影片，並且刪除長時間未打開過的郵件附件，雖然這個方法能釋出的儲存容量有限，不過或多或少也能清出一些空間來應急。

3. 自動清空垃圾桶

你的 Mac 電腦在經年累月使用下，垃圾桶中肯定會積滿許多被刪除的檔案，假若沒有養成定期清空垃圾筒的習慣，長久下來也會佔用不少電腦空間，這時不妨將原生清理電腦空間中的「自動清空垃圾桶」功能開啟，如此一來，系統便會自動幫你清空超過 30 天的項目，藉此減少不必要的空間佔用。

4. 避免雜亂

再來，也可以點選「避免雜亂」選項讓系統幫助你找出大型檔案以及可能不再需要的檔案。按一下「檢視檔案」按鈕，然後在側邊欄中選擇任何檔案類別，例如「應用程式」、「文件」、「音樂創作」等，從中將不必要的檔案刪除後釋放可用空間。

5. 清理下載項目

每當從網路上下載文件、圖檔或程式到 Mac 中時，系統預設會先儲存在「下載項目」資料夾內，有時使用完後便置之不理，久而久之也會堆積一些用不到的檔案，因此，建議可以將這些用不到的檔案移除。

6. 永久清除過時的 iOS 檔案

說到最佔電腦硬碟空間的項目，iOS 檔案可說是其中之一，由於這些檔案多是手機備份資料，所以常常一個備份就動輒二三十 GB 以上，而且有些人如果有兩三台設備，有時候備份檔還不止一份，有鑑於此，建議大家可以將一些過時的備份檔刪除，藉此減輕 Mac 儲存空間的負擔。

6. 永久清除過時的 iOS 檔案：Step1. 依照路徑選擇「左上角蘋果圖示–關於這台電腦–儲存空間–管理」後，於左欄的「iOS 檔案」中，將過時的手機設備備份檔刪除即可。（T客邦授權使用）

7. 清除 Safari/Chrome 瀏覽資料

由於瀏覽器暫存檔案中留存著大量的資訊檔案，這些臨時的網站數據，能夠方便使用者再次訪問網站時快速瀏覽，不過若讀者經常使用網銀或金融網頁，那麼建議清除快取檔案或删除瀏覽器的歷史記錄較好，一來保護你的私隱，二來也能釋放 Mac 上的存儲空間。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】