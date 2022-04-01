1TB儲存容量會成旗艦手機主流配置？　3個原因將成為大趨勢

春季發布季剛剛落下帷幕，眾多手機廠家也都推出了自家春季的新品。要說處理器整體水平都在提升，前有iPhone SE3的A15，後有Snapdragon 8 Gen 1和天璣9000，不管是什麼平台，性能都是一個比一個強。而手機存取容量也來到了一個全新的時代。



除了Apple，大部分廠家入門機型已經基本拋棄了64GB版本，直接來到了128GB起步，很多手機廠家更是推出了512GB的旗艦版本，按照這個趨勢，很快旗艦級別的手機存儲容量將超越大部分電腦產品的容量，我大膽預測在今年的下半年1TB版本將成為旗艦機型的主流，原因有以下幾點。

1TB儲存容量手機將成為主流，原因不外乎這3點。

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01 需求決定產品

還記得2011年小米1的存儲空間還只有4GB大小，現如今大部分手機的運存都已經達到了8GB起步了。同樣的，當年128GB都是旗艦機型該有的配置，到現如今已經成為入門機型的配置。時代在發展，技術在進步，隨著手機影像技術的發展，手機單張照片和4K甚至8K視頻的普及，手機存儲空間也相應的進行提升。現在，隨隨便便一個App動輒大幾百MB，微信和原神甚至已經來到了10GB水平。用戶對於超大容量手機的需求呼之欲出，需求決定了產品的功能和參數。

02 存儲成本降低

就像電腦硬盤一樣手機存儲顆粒伴隨著生產工藝和產能的提升成本會逐漸降低的，這也是大容量存儲被逐漸普及開來的重要因素。其實前幾年錘子手機R1推出過1TB版本的手機，在當時真的是轟動一時，但高達8848元的售價也勸退了一眾用戶。如果放到現在，價格降一降我相信大家還是可以接受的。

03 用戶喜好在變化

如果在幾年前推出1TB版本的手機，幾乎不會有人入手（個別土豪除外），而放到現在大家對大容量存儲的需求越來越強烈了，小到遊戲、應用，大到系統升級、視頻拍攝，無不考驗著手機存儲空間的容量。1TB大容量旗艦手機勢必成為下半年的一大趨勢。

最後，我認為1TB將會成為下半年旗艦手機的趨勢，而256GB和512GB的手機將成為主流熱銷機型。手機作為我們日常使用率最高的數碼產品已經逐漸擁有更高的配置甚至跨界超越其他品類的產品。

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