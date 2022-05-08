USB｜1招教你辨別真假擴容盤不再受騙　1TB假盤實際有幾多容量？

最近大量擴容隨身碟重出江湖，筆者不得不過來科普下這些產品的危害，以免大家上當受騙。



擴容盤是甚麼？

擴容盤常見於隨身碟，主要是某些「小天才」通過軟件修改了隨身碟主控訊息，讓隨身碟的顯示容量遠大於實際容量。以前都是256MB/512MB擴容至2GB/4GB，現在普遍是64GB/128GB擴容至1TB/2TB。

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擴容盤有用嗎？

很多用戶以為擴容盤類似虛擬記憶體，但其實兩者邏輯和作用完全不同。虛擬記憶體雖然叫記憶體，但利用的是硬盤部分空間，能存儲物理記憶體中一部分冗餘數據，讓CPU更高效地從物理記憶體中讀取數據，同時虛擬記憶體還能承載物理記憶體部分功能，不過速度遠低於主板上的物理記憶體。

虛擬記憶體可以物理記憶體起輔助作用，但擴容盤可對原隨身碟沒有任何益處， 它就是單純的修改了原隨身碟的硬件訊息，原隨身碟多少容量，擴容後實際容量還是多少，擴容的那些容量根本不可用，純純的造假。

擴容盤的危害是甚麼？

擴容盤的危害是無法真正存儲大容量數據，存儲只要超過原本原隨身碟實際容量的數據就會成為亂碼，而且降速嚴重，騙錢的玩意。

如何辨別擴容盤？

大部分第三方商店低價大容量隨身碟都是擴容盤，比如筆者文章一開始的65元1TB就是典型的例子，這些擴容盤喜歡打著品牌旗號弄虛作假。

大容量隨身碟實際並不便宜，甚至超過了SSD的價格，尤其是一些高速協議的大容量隨身碟，價格更貴。擴容盤其實也能通過軟件修復成正常容量，操作比較複雜。

這些奸商售賣這些擴容盤時價格相較於原隨身碟價格翻了一番，你入手奸商就已經贏麻了。見到這種產品舉報投訴差評一條龍即可。

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