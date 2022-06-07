iOS 16正式公布！12個重點新功能詳盡解說，竟不支援2款人氣舊iPhone｜WWDC 2022除了公布了M2 MacBook Air外，iOS 16亦都是今次keynote重點。今次iOS 16仍有不少注目功能，如個人化鎖定畫面、更強的原況文字、加強私隱等。加上不小細節改良下，令iOS、iPhone更好用，亦令Apple生態圈更加緊密。



WWDC 2022正式發布iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、新macOS Ventura系統、M2晶片及新MacBook Air，當中花最大篇幅時間介紹當然是iOS 16。今次記者總合了12個重點新功能外，以及對應可升級上iOS 16的機款。估不到3款人氣iPhone舊型號不再支援，相信這些舊iPhone用家是時候需要升級換機了。

👉 M2版MacBookAir、iOS16超多新功能！WWDC 2022九大發布重點懶人包

iOS 16個人化鎖定畫面絕對是今次更新最大重點

👇iOS 16 12大升級重點 圖文解說👇

+ 15

👉 MacBookAir 2022發表｜不止換M2！規格、顏色、售價9大重點一文睇

1.｜個人化鎖定畫面

iOS 16全新鎖定畫面更加個人化、漂亮及實用。全新多層效果，相片主體能呈現於鎖定畫面的時間位置前方，極具美感同時營造景深效果。用家亦能可以更改日期和時間的外觀、字型及色彩。

鎖定畫面更可以配備Widgets小工具，就好像Apple Watch 的複雜功能，方便用家一眼盡覽所有資訊，例如接下來的日曆行程、天氣、電量、鬧鐘、時區、「活動」圓圈的進度等。全新鎖定畫面圖庫提供一系列圖片選擇，包括Apple系列：慶祝特別文化活動的「Pride」及「Unity」主題等；會隨全日環境而變化的「天氣」背景圖片，可查看實時天氣狀況；以及能夠欣賞地球、月亮和太陽的「天文」背景圖片等。

用家亦可以使用喜愛的表情符號或顏色組合製作鎖定畫面。有了多個鎖定畫面，用家只需輕掃一下，便能在喜愛的畫面之間切換。另外還有「即時動態」全新功能幫助用家實時緊貼最新動向，直接在鎖定畫面查看如體育比賽、體能訓練、共乘汽車、外賣訂單等。而「通知」重新設計改為由畫面底部向上捲動顯示。

2.｜強化專注模式

「專注模式」與個人化鎖定畫面配合下更強大，用家可以在特定的「專注模式」，使用特定的鎖定畫面背景圖片和小工具。只需簡單一掃至相應的鎖定畫面，便能啟用相應的「專注模式」。使用「專注模式」過濾後，「日曆」、「郵件」、「訊息」和 Safari 等 app 只會顯示與該項「專注模式」相關的內容，幫助用户取得更佳平衡。

3.｜iCloud 共享圖庫

iCloud 共享圖庫功能可為家庭用家提供隨時隨地分享相片的新方式，獨立的 iCloud 圖庫可供最多6位用家一同協作、加入和欣賞相片。可以選擇分享個人圖庫的現有相片，或者根據開始日期或相中人分享。用户亦可以使用「相機」app 新的切換鍵，選擇自動傳送相片至共享圖庫。

用家亦會收到AI建議，與共享相片圖庫的用家分享有內的相片。共享相片圖庫的每位用家均可加入、刪除和編輯共享的相片或影片，或者將相片或影片加入為喜好項目，這將會顯示於每位用户的「回憶」和「精選相片」中。

4.｜郵件功能新工具

在Email郵件功能上增加了實用新工具，可以預先排定電郵傳送時間，或者在郵件送達收件人的收件箱前，取消／回收已傳送的郵件。也能偵測用户是否忘記加入郵件的重要內容，例如附件。可使用「Remind Later」功能，安排在指定的日期和時間重新顯示郵件；而「Follow Up」功能則會自動提供建議，提醒用户跟進未收到回覆的郵件。

郵件app搜尋功能亦有大更新，運用先進技術帶來更相關、更準確、更完整的搜尋結果。開始輸入文字搜尋電郵時，便能夠查看近期的電郵、聯絡人、文件和連結。

5.｜影片原況文字、圖像查詢

之前iOS 15加入的相片原況文字已經不少用家讚好，新iOS 16系統將會擴展至影片。用家可以隨時暫停影片，並與暫停畫面中的文字互動。「原況文字」亦新增功能，讓用户能夠迅速轉換貨幣、翻譯文字等。

圖像查詢新功能，用家能夠按住相片的主題並退地移離背景，再置入到「訊息」等 app。「圖像查詢」更可以擴展至可以辨認雀鳥、昆蟲和雕像。

6.｜新一代CarPlay

新一代 CarPlay更與車廠、車輛硬件深度整合，可於車內多個螢幕播放內容，帶來更出色的使用體驗，而且可作更深度的功能操作，如透過 CarPlay 控制收音機或直接更改冷氣溫度。亦能運用車輛數據，運算車速、油量、溫度及其他汽車儀表板上的項目。用家亦可以選擇不同的儀表板設計來個人化駕駛體驗，CarPlay 更加入支援小工具的功能，讓用户一覽汽車儀表板即可掌握「天氣」和「音樂」app 的資訊。

7.｜強化聽寫功能

「聽寫」功能大幅加強，令用家鍵盤使用體驗更佳，用家在語音和觸控輸入之間更自由切換。用家無需停止「聽寫」亦可使用鍵盤輸入，點按文字欄位、移動游標和加入快速輸入建議。此外，「聽寫」亦可自動加上標點和表情符號。

強化聽寫功能，可邊語音輸入一邊用鍵盤打字，非常實用。

8.｜健康app加入「藥物」功能

健康app加入「藥物」功能，方便用家建立和管理藥物列表、建立時間表和提醒，並追蹤服用藥物、維他命或補健品的情況。用家亦可直接使用「健康」app 與親友分享健康資料，並能使用有聯絡醫療機構的可用健康記錄，快捷輕鬆地製作載有相關資料的PDF。

9.｜訊息app更新

可以編輯或收回最近傳送的訊息、還原最近刪除的訊息，以及將訊息標記為未讀，方便在稍後時間再查閱。還加入「同播同享Share Play」，用户使用「訊息」app 聊天時，能同時享受同步播放的電影或歌曲，並能共享播放控制。用家可以在傳送訊息後最多15分鐘內編輯或收回訊息，或者還原最近 30 日內刪除的訊息。

10.｜地圖app大更新

地圖app將推出多站路線，用家可預先計劃最多15個目的地。準備好出發時，路線會自動從Mac同步至 iPhone，而且更為用家送上公共交通工具的最新資訊。

11.｜全新私隱工具「Safety Check」

全新私隱工具「Safety Check」，可協助用家在個人安全受到家庭或伴侶暴力威脅的時候，能夠迅速地移除所有向別人的權限，並包括緊急重設，讓用户輕易登出所有其他裝置上的 iCloud、重設私隱權限，以及限制只能用自己手上的裝置傳送訊息。

12.｜更強大的輔助使用功能

輔助使用功能的更新包括「門户偵測」，幫助失明或視障用户利用 iPhone 抵達目的地的最後數呎路程；「語音控制」與「切換控制」等輔助使用功能在iPhone上透過「Apple Watch Mirroring」功能完全操控 Apple Watch。還加入「即時字幕」讓失聰與聽障社群無論是在通話或FaceTime通話、使用視像會議或社交媒體 app、串流播放媒體內容，或者正與其他人面對面交談時，都能即時顯示字幕。

個人化空間音訊功能究竟是什麼？等記者實試測試版後再作評價吧。

其他注目功能



1. Safari 加入「共享分頁群組」，用家可與親朋好友分享一系列網頁。

2. iPhone用家可以在健身app設定每日的「活動」目標（就算沒有Apple Watch都可使用），查看動態卡路里怎樣協助圓滿「活動」圓圈。iPhone 的動態感應器可以追蹤步數、距離、行樓梯層數和第三方 app 的體能訓練，並將這些數據轉換為動態卡路里估算，協助用户完成每日「活動」目標。

3. Game Center重新設計的綜合統計版面，集中顯示朋友在遊戲的活動和戰績，讓玩家能更容易加入一同遊戲或與朋友比拼。

4. 個人化空間音訊帶來更出色聆聽體驗，用家可以使用iPhone的原深感測鏡頭，為空間音訊建立個人檔案，度身訂造的聆聽體驗。

👇iOS 16 官方公布19款對應iPhone👇