Nokia T20平板實測｜＄2000有找玩金屬機身、10.4"芒影音表現值讚

Nokia 平板 T20 實試｜現轉歸 HMD Global 旗下的 Nokia 品牌，雖然過去幾年一直專注在中至低階手機的開發，但今年他們就有更多具特色的新嘗試，繼早兩個月發表的靚仔三防機 XR20 之後，在不久前 HMD 又在香港推出了 Nokia 品牌下久違的 Android 平板新作 T20。



T20 可是少數在 Nokia 品牌的智能平板，其外在設計很有 Nokia 近年中階手機的影子（蔡浩騰 攝）

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Nokia T20 上手：金屬機身、外型夠「硬淨」

Android 平板市場近年產量甚少，Nokia 出品的更是絕無僅有，上一部已經要追溯到 2015 年時候選的 Nokia N1（嚴格上來說該 Nokia 與現在的 Nokia 並非同一品牌，但那是另一個故事了。），不過其低調、實在的外型設計方針倒是相當一致。

Nokia T20 的外殼大幅採用讓人感覺更為耐用的金屬物料，同時採用 10.4” 大的高清大屏幕，然而售價卻定在＄1,898 起，予人相當高性價比的第一印象。

Nokia T20 採用高清大芒，以及採用自家 OZO Playback 音效的雙聲道喇叭，其影音體驗的確不俗。（蔡浩騰 攝）

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極入門規格、靠自家軟件配套搭救？

看到 Nokia T20 的定價以及其不俗的外觀設計，著實讓人有驟然心動的感覺，不過可以賣這樣平價，背後原因主要是它的處理規格趨向入門。

Nokia T20 內置的處理器為 Unisoc T610，以「名不經傳」去形容也絕不過份，其定位大概與 Qualcomm Snapdragon 600 系的處理器相若，幸而現今的 Android 生態對於處理硬件的需求不大，T20 用以日常使用、尤其是娛樂的用途上如串流影片播放等仍然勝任有餘，相信各位買家亦不指望它可以運行甚麼高負荷的遊戲。

Nokia T20 內置的處理器為 Unisoc T610

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在軟件配套方面，雖然 T20 的主力介面操作仍然是貼近原生 Android，但其介面就加入了集合機內娛樂功能的 Entertainment Space、以及由 Google 開發，可以讓平板即時變成兒童專用模式的「Kids Space」，讓 T20 的定位更趨向一部合家歡用的家庭平板。

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Nokia T20 試後簡評：規格入門卻未為低級

試用過 Nokia T20 之後，不難發現它與早前 Nokia 品牌下推出的三防機於開發概念上如出一徹 － 在將成本拉低、採用較入門的硬件的同時，仍然以實用體驗為依歸，製作出用戶日常愛用的裝置。

Nokia T20 雖然在處理器規格上比其他主流型號要差，但其系統軟件優化到位，影音硬件又屬於中上級數，如果不仔細查看規格列表，一般的輕度用戶日常用於娛樂用途、用以睇片／上網，基本上不會發覺其規格缺陷。

Nokia T20 的屏幕最高亮度不足、對比度表現亦略為遜色，在戶外時弱點就更為明顯。（蔡浩騰 攝）

如果真要挑剔的話，Nokia T20 的屏幕雖然夠高清，但就未有使用顯示效果更佳、亮度更高的 AMOLED 材質，算是記者在這部不俗的平板身上看到的一大可惜之處。

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