消費券 八達通2022｜八達通2022年第一期最後1000元消費券，最早今日（6月16日）可以獲取，究竟如何最快方法取得？另外，如何簡單一步可以額外領取20元消費券，立刻睇下文教學。



八達通領消費券 4大取款途徑

由於八達通存在帳戶款額以及實體卡儲值額＄3000的上限，無論今次或下次第二期＄5000 消費券，使用八達通的市民仍需要最少分成 3 次支取。今次2022年首期＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為2022年11 月 16 日。最早就今日6月16日可以獲取，有4個取得方法，而且簡單一步可以獲取額外20元現金券。

👉👉👉消費券｜八達通儲值限額＄3000非因低科技、真相其實是法律問題？

上年度消費券一出，位於各港鐵站的補貼領取機即時出現人龍

👇👇👇以八達通卡提領消費券 4 大途徑👇👇👇

拍卡一步不能避免，但只要懂得利用手機《八達通》App，大家一樣可以自行將消費券增值至自己的八達通內，不需要再排隊「嘟卡」。

👇👇👇以八達通 App 手機支取消費券👇👇👇

👉 PayMe收消費券即送$25 推薦親友再$150兼贏Tesla、iPhone 13

簡單做多一步 可獲取額外20元現金券

如果利用八達通領取消費券，於OK便利店拍卡取得餘下1000元消費券的話，可以額外獲贈4張$5窩心現金券，合共20元（由2022年6月16日起至6月22日期間限定）。現金券必須於2022年7月15日前，淨消費滿$20時使用。

八達通早前亦公布了第二期消費券亦有一連串的優惠詳情，更包括超過 2億5 千萬元現金獎賞，人人有份！



👇👇八達通大派2億5千萬現金，人人有份，即睇如何賺盡$2200獎賞👇👇

+ 3

👉 八達通消費券第二期優惠｜400萬人人有份！大派2億5千萬現金獎賞