八達通儲值限額｜早前政府宣布將會在 4 月發放新一輪的消費券，第一輪更可能在 4 月 7 日就注入市民戶口，有多一筆錢紓困自然是人人樂見，然而講起用以收取款項的四大工具之一、最多人用的八達通，網民就怨聲載道，究竟所為何事？



消費券引爆網民對八達通怨氣

2022 年版本的消費券將會分兩期發放，第一期＄5000 會主動注入上年度市民所登記使用的支付工具，而根據資料，2021 年度用八達通領取消費券的市民佔總數約 70%、即多達 470 萬人。

八達通是上年度用以提領消費券的熱門工具，但卻不少人對分期提領的方式大感不滿（資料圖片）

然而，知悉第一期消費券未能轉用其他平台之後，網上對於八達通的劣評就即時湧現，不少是圍繞其增值額未能提升至＄5000、需要市民分多次領取款項之故，更有人指出八達通為低科技公司，若非與政府合作緊密早已被淘汰。👇👇👇

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四大支付工具、唯八達通領消費券最麻煩

以八達通領取消費券的手續，對比起其他幾個的確是最為繁瑣，首先＄5000 消費券並不能一次注入，需要另外分成 ＄4000 及＄1000 兩期，待＄4000 用完後於下一個月份的 16 日才能提領。

同時因為作為儲值支付工具的先天限制，八達通卡內只能儲存＄3000 現金，故即使是首期的＄4000，仍要待市民至少已經使用了首＄3000 的部份餘額之後才能再拍卡支取，做成時間、程序上的多餘成本，難怪今次成為眾矢之的。

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未能儲值超過＄3000、其實並非技術問題？

不少人將八達通未能儲值超過＄3000、要分期支取消費券的責任怪罪到八達通公司，指他們沒有基本的科技解決問題，亦有人大感奇怪：為何上年度可以將八達通卡的儲值額由＄1000 提升到＄3000，現在又不可以提升到＄5000？在稍作調查之後，《香港01》科技玩物記者發現這並非技術上的問題，而是關乎一項法律條文。

翻查資料，2016 年時金管局推出《支付系統及儲值支付工具條例》，規定所有用於支付的工具必須領取牌照，並為不同的工具加入限制；其中「以硬件為基礎的儲值支付工具」，由於在使用時通常都不具名，為了防止用作洗黑錢的用途，其儲值額被限制於＄3000 或以下。

而八達通卡，就是少數「以硬件為基礎的儲值支付工具」之一，故就必須遵守＄3000 的限額限制，至於拍住賞、Alipay、WeChat Pay 等其他支付工具則不屬於此類，同時戶口在使用於支付前都已作身份認證，故限額就可以一次過接收＄5000 消費券。

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