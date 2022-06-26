一文認識按摩槍、使用誤區及選購指南　按摩這些身體部位要注意

按摩槍可以說是最近幾年炙手可熱的健身器具，既可按摩又可健身，無論是健身房的運動男女，還是廣場舞大爺大媽，人手一把都不足為奇了。



▼▼▼按圖即認識按摩槍▼▼▼

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那麼按摩槍到底是甚麼呢？

按摩槍也稱深層肌筋膜衝擊儀，可以理解為民用版的DMS（電動深層肌肉刺激儀），是一種軟組織康復工具。在早期，按摩槍還是運動康復器材，2017年時美國職業籃球選手凱里·歐文（Kyrie Andrew Irving）在理療師的幫助下，使用按摩槍放鬆背部和大腿肌肉，快速返回球場，而後廣泛運用在美國職業聯賽的團隊服務。

正因如此，國外健身圈流行起「作為一款專門給健身人士訓練後放鬆緩解肌肉疲勞的儀器」這句話，並進入了中國市場。如果只是運動康復器材，也許按摩槍的火熱只能停留在小範圍內，但是伴隨著「明星效應」，以及跟按摩恢復掛上鉤，相信不少中老年人士也無法抗拒這份誘惑。

除了技術不斷更新迭代、快速進步，從最初數萬元高昂售價的國外進口按摩槍少有人問津的局面，到現今幾百就能買幾乎人手一台的情況，在中國品牌「平價」的加持下，徹底打開了按摩槍的潛在市場，做到了「讓按摩槍走進千家萬戶，讓放鬆成為一種習慣」。

當然，親民的價格只是普及市場的第一步，被更多的人熟知產品才能長存。按摩槍進入中國市場之後，不再只局限於健身行業，各種博主大v紛紛種草，將使用場景擴展成了我們日常生活的方方面面，按摩槍也從健身領域走向了我們的職場和家庭之中。可以說是從專業到大眾，中國品牌的「內捲力」功不可沒。

當然，對於按摩槍到底是不是「智商稅」這一話題也可以說是老生常談的話題了。曾有研究人員進行了為期兩週的實驗，根據結果數據顯示，按摩槍能夠提高痛閾，達到放鬆並激活上斜方肌的目的，改善局部血液循環，促進了受傷組織修復，能夠緩解肩頸肌肉僵硬不適和疼痛、改善頸椎功能障礙。這也印證了按摩槍的爆紅並不只是廠商「砸錢」式的營銷堆積出來的，更好的放鬆按摩效果才是被大眾普遍接受的主要原因。

然而也有不少人因使用按摩槍反倒愈用癒傷，這就不得不提到在使用時常常被我們忽略的幾大誤區。

▼▼▼即睇使用按摩槍的4大誤區及選購指南▼▼▼

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誤區一：運動後的疼痛使用按摩槍放鬆按摩

根據《2022中國健身行業報告》數據顯示，2021年的健身器材市場規模達546.5億元，按摩槍是其中必備的健身設備。雖然按摩槍確實可以改善肌肉疼痛、緊繃等緊張，但運動後的損傷可能為急性炎症，此時採用按摩槍放鬆按摩會加重損傷。

誤區二：使用按摩槍時間越長越有效

通過按摩槍電機帶來的高頻震動，力量會先通過皮膚、脂肪層和筋膜層，然後進入肌肉層。因此按摩槍在同一個部位用久了的話，不僅沒有緩解肌肉疲勞或疼痛的作用，反而會對肌肉和血管造成較大刺激，加重肌肉的疲勞感。

誤區三：運動後關節疼痛能用按摩槍改善

按摩槍僅適用於肌肉，但不包括關節，骨骼和韌帶，當高頻的力量傳遞到骨骼時，力量會反彈到韌帶，並最終在過度負荷下受到傷害。

誤區四：按摩槍適用於全身各個部位

按摩槍的振動屬於高頻，更適合放鬆肌肉豐滿厚實的部位，用於舒緩深筋膜的慢性勞損，緩解肌肉發僵、發硬、發緊的情況，像是頸動脈、胸部、腋下等部位不建議使用。尤其是頸椎或腰椎神經性疼痛、未成年、孕婦、佩戴起搏器、骨折等人群就不要隨便用啦。

除去使用方法的正確外，一款「合格」的按摩槍才能發揮它應有的功效。面對市場上種類繁多、功效五花八門的按摩槍，如何選購又成為了用戶頭疼的問題。

從原理上看，按摩槍主要是產生高頻震動，把力量一層一層地傳達至脂肪、筋膜、肌肉。通過這種震動方式，達到減少局部組織張力、緩解疼痛、促進血液循環等作用。其本質上就是「模具+電機+傳動裝置+控制系統+電池」組裝而成的一個按摩器。因此，一款好的按摩槍在電機、振幅與打擊頻率上有著一定的優勢。

1）電機：電機一般分為有刷電機和無刷電機，隨著技術的更新換代，現市面上以無刷電機為主。且電機需要抵抗一定的外界施壓，也就是需要比較大的堵轉扭矩，需要抵抗一定的外界施壓，也就是需要比較大的堵轉扭矩。

2）摩槍振幅：人體深層肌筋膜距離表皮至少有4.5mm，考慮到有的人比較胖和能量損失，按摩槍的衝程最好在6-14mm才能有效按摩到深層筋膜，過低和過高都不可取。

3）打擊頻率：2000-3200為宜，過低沒有效果，過高會造成損傷。

除了外國NBA運動員同款Hyperice、飛利浦等眾多知名品牌的按摩槍外，中國在資金、人才、技術等領域數十年的積累，雲麥、菠蘿君、小米等品牌也不斷趕超。如果你追求極致的使用體驗，那麼花上個幾千塊錢買「鼻祖」，但是如果你只是想擁有一把按摩槍，小價位的中國品牌也不失為一個很好的選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】